- Facand referire la un acord din 2003 privind Stramtoarea Kerci, Mattis a declarat ca Moscova nu a respectat acordul “care permite atat navelor ucrainene cat si celor ale Rusiei libertate de miscare” in acea zona. Comentariile sale sunt printre cele mai dure venite din partea unui oficial american.Ambasadoarea…

- Kremlinul a respins joi acuzatiile ucrainene ca Rusia restrictioneaza transportul maritim in apropiere de Crimeea in cadrul a ceea ce Kievul a numit o blocada de facto a porturilor sale de la Marea Azov, informeaza Reuters. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, a acuzat joi Rusia…

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Berdiansk si Mariupol, sunt efectiv blocate de Rusia in timp ce navele au interdictie sa plece si sa intre, a anuntat joi ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters.

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- "La cererea presedintelui (ucrainean Petro) Porosenko, secretarul general a acceptat sa convoace o reuniune extraordinara a Comisiei NATO-Ucraina la nivel de ambasadori, in aceasta dupa-amiaza la Bruxelles, pentru a examina situatia actuala", a anuntat NATO intr-un comunicat.De asemenea,…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.Tensiunile dintre…