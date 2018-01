Stiri pe aceeasi tema

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- "Drone incarcate cu explozibil" au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele rusești din Hmeimim și Tartus, in Siria, fara a provoca victime sau pagube materiale, a anunțat luni ministerul rus al Apararii, citat de AFP.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Bazele militare Tartus si Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioada de 49 ani Rusiei, vor putea in curand sa gazduiasca nave cu propulsie nucleara. Rusii au inceput deja lucrarile de extindere a celor doua baze.

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Compania de cibersecuritate Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a dat in judecata administratia presedintelui american Donald Trump, ca urmare a interzicerii de catre Washington a softului sau antivirus in agentiile federale americane, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Compania a anuntat…

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor forțelor ruse dupa anunțurile anterioare privind planificata retragere din Siria'', a declarat maiorul Adrian Rankine-Galloway, purtator de cuvant al Pentagonului.Președintele Vladimir Putin a ordonat luni, cu prilejul unei vizite surpriza…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din Siria. Putin a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune.'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviația sa a efectuat zeci de misiuni de susținere a milițiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadiști, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitații la o zi dupa…

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters.

- Sase bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Bombardiere ruse au efectuat vineri noi raiduri aeriene in Siria, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentia RIA Novosti. Sase bombardiere Tupolev Tu-22M3 au atacat pozitii ale organizatiei teroriste Stat Islamic situate pe malul…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Sase bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune au lovit miercuri tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in apropiere de orasul sirian Albu Kamal, in provincia Deir al-Zor, a anuntat agentia de presa rusa RIA care citeaza Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere TU-22M3…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- "El mi-a spus ca nu s-a amestecat deloc in alegerile noastre", a indicat președintele american jurnaliștilor la bordul Air Force One in cursul zborului de la Da Nang la Hanoi. Secretarul de presa al lui Putin, Dmitri Peskov a declarat insa pentru CNN ca Putin si Trump nu au discutat despre…

- Miniștrii apararii din statele membre NATO, reuniți la Bruxelles, au discutat despre incalcarea de catre Rusia a tratatului privind controlul armamentului și despre modalitațile de a determina Moscova sa il respecte, a declarat joi secretarul american al apararii James Mattis, citat de Reuters. …

- Statele membre NATO au cazut de acord sa infiinteze doua noi comandamente militare pentru a proteja Europa in cazul unui conflict cu Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Cu scopul amplificarii masurilor de descurajare impotriva Rusiei, ministrii Apararii din cadrul NATO…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marti ca Vladimir Putin si Donald Trump vor discuta despre Coreea de Nord in cadrul forumului pentru Cooperare economica Asia-Pacific care are loc in aceasta saptamana in Vietnam, anunta Reuters.

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul si Moscova trebuie sa-si accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite si a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat televiziunea de stat…

- Un submarin rus a lansat marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de presa Tass si RIA Novosti.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Un barbat a patruns in sediul postului de radio rus Eho Moskvi (Ecoul Moscovei), critic la adresa Kremlinului, și a injunghiat in gat o prezentatoare, a informat luni postul de radio pe site-ul sau, relateaza Reuters și AFP. Intrusul a fost reținut de personalul de securitate al postului…