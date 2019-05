Din ce in ce mai izolat, Iranul a anuntat miercuri ca nu va mai onora o parte din angajamentele sale in cadrul acordului nuclear, denuntat exact acum un an de SUA, care si-au inasprit de atunci sanctiunile impotriva sa. Teheranul a dat un termen de '60 de zile' celorlalte tari participante la acest pact (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) pentru a-si 'face operationale angajamentele, in special in sectoarele petrolier si bancar', avertizand ca in caz contrar va renunta sa aplice si alte angajamente.

