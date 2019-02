Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul respectiv…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, sambata, ca administrația de la Kremlin ar trebui sa fie prima care sa sprijine muzica rap și cultura tinerilor din Rusia, in loc sa le cenzureze. Putin a facut aceste comentarii dupa ce o serie de concerte au fost anulate de organizatori și autoritați locale…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni miercuri la Moscova cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia Interfax, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intentioneaza sa anexeze intreaga Ucraina si a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicatiilor din Germania, sa ofere asistenta Kievului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul…