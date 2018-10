Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a tras la sorți tabloul pentru turneul de la Moscova, ultima competiție inainte de Turneul Campioanelor. Simona Halep va participa și ea și și-a aflat astazi traseul. Liderul mondial in clasamentul WTA va avea adversare dificile la Kremlin Cup, mai ales ca vine dupa o accidentare la spate.…

- Simona Halep a fost diagnosticata cu hernie de disc, insa acest lucru nu o tine departe de racheta de tenis. Liderul mondial a ales sa participe la "Kremlin Cup", turneu care se va desfasura, incepand cu luni, 15 octombrie, la Moscova.

- Liderul WTA a fost așteptat chiar de președintele turneului, Aleksey Selivanenko și de vicepresedintele Federatiei de Tenis din Rusia. Halep a postat pozele pe rețelele de socializare. In plus, principala favorita a competiției a gasit și un cadou in luxoasa camera de hotel. Pe pat se afla…

- Simona Halep pare ca a depasit problemele medicale avute dupa turneele din Asia. Romanca a declarat ca se simte bine si ca isi doreste sa termine anul pe primul loc si sa obtina titlul de cea mai buna jucatoare a anului, dar inca nu stie cum se va prezenta la Singapore. Simona Halep, AFACERE…

- TURNEUL CAMPIOANELOR. Dupa ce a castigat meciul de debut la Openul Chinei de la Beijing, disputat luni, coroborat cu alte rezultate, Naomi Osaka si-a validat in mod oficial biletul pentru competitia de final de an a circuitului profesionist feminin, dupa romanca Simona Halep, numarul unu mondial,…

- Daca va trece in turul al doilea, Simona Halep va evolua cu Maria Sakkari din Grecia, locul 29 WTA, sau cu croata Donna Vekici, locul 40 WTA. In optimi, romanca ar putea evolua cu australianca Ashleigh Barty, locul 17 WTA, sau cu letona Anastasija Sevastova, locul 19 WTA, in sferturi cu americanca…

- Simona Halep atinge „cota” impresionanta de 42 de saptamani petrecute in postura numarului 1 mondial și se menține pe aceasta poziție cel puțin pana dupa „US Open” 2018. TOP 10 WTA (la zi) 1. Simona Halep 8.061p 2. Caroline Wozniacki 5.975p 3. Sloane Stephens 5.482p 4. Angelique Kerber 5.305p 5. Petra…

- Simona Halep are 5.415 puncte, cu 305 puncte pana la limita minima de 5.720 de puncte. Urmatorul loc e ocupat de Angelique Kerber, in timp ce Caroline Wozniacki se afla pe pozitia a 3-a. Simona Halep, surprinsa asa cum nu ai mai vazut-o niciodata VIDEO Dar iata cum arata Top 8 in clasamentul…