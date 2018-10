Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a acuzat Rusia ca se afla in spatele atacurilor cibernetice masive de anul trecut, alaturandu-se astfel guvernelor din SUA, Marea Britanie si Olanda, relateaza vineri agentia DPA. ''Guvernul federal crede, cu o probabilitate la limita certitudinii, ca in spatele campaniei APT28…

- Iranul a denuntat miercuri acuzatiile "provocatoare si iresponsabile" ale SUA, care au declarat ca Teheranul a jucat un rol in atacurile impotriva reprezentantelor americane in Irak, informeaza AFP preluata de Agerpres. Marti, Casa Alba a acuzat Teheranul pentru "atacuri in special impotriva…

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters.

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Atacurile lansate de presedintele american Donald Trump la adresa media incalca normele de baza ale libertatii presei si risca sa declanseze o adevarata violenta impotriva jurnalistilor, a declarat joi raportorul ONU pentru libertatea de expresie, David Kaye, relateaza Reuters. "Aceste…

- Departamentul Justitiei de la Washington a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile informatice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Pe viitor, publicul american va fi informat despre operatiuni cum a fost cea din 2016 a Rusiei impotriva Partidului Democrat, in timpul campaniei electorale…

