Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a demintit luni acuzatii formulate de cotidianul The New York Times (NYT) cu privire la ”ancheta rusa” si cu privire la intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin si a insistat ca nu a lucrat niciodata pentru Rusia, relateaza Reuters.”Nu am lucrat niciodata pentru Rusia”,…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a 'lucrat niciodata pentru Rusia', dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a "lucrat niciodata pentru Rusia", dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a "lucrat niciodata pentru Rusia", dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca nu a "lucrat niciodata pentru Rusia", dupa dezvaluirile cotidianului New York Times privind deschiderea, in 2017, a unei anchete a poliției federale (FBI) care urmarea sa afle daca miliardarul american a lucrat in contul Moscovei, scrie AFP.

- FBI a deschis in 2017 o ancheta pentru a afla daca Donald Trump a lucrat pentru Rusia și impotriva intereselor Americii, dupa ce președintele l-a concediat pe fostul director James Comey, relateaza The Guardian , citand New York Times.

- Presedintele american Donald Trump continua sa foloseasca telefonul mobil in conversatii in ciuda atentionarilor din partea serviciilor secrete ca aceste discutii sunt interceptate cu regularitate de China si Rusia, relateaza New York Times in pagina sa electronica. Potrivit unor fosti…

- Un influent senator republican apropiat de Donald Trump sprijina duminica intentia presedintelui american de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat in timpul Razboiului Rece, afirmand ca aceasta va permite Statelor Unite sa contracareze dezvoltarea…