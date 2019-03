Studentii mai multor universitati din Bucuresti vor avea posibilitatea de a interactiona cu primul automat de recrutare pus la dispozitie de KPMG Romania in cadrul noii campanii de brand de angajator - 'Open for Talent'. In aceasta campanie, KPMG pune fata in fata candidatul si tehnologia, prin intermediul unui automat, care va putea fi utilizat in timp real de catre studenti, incepand cu jumatatea lunii martie, informeaza un comunicat al companiei de consultanta fiscala. Automatul va fi plasat, pe rand, in interiorul mai multor universitati din Bucuresti, dar si in cadrul evenimentelor…