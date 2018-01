Stiri pe aceeasi tema

- Noi ciocniri au izbucnit miercuri seara intre manifestanti si politisti in mai multe orase tunisiene, aceasta fiind a treia zi a unui protest alimentat de masurile de austeritate, informeaza AFP. Incepand de luni, o serie de tulburari sociale au fost inregistrate in Tunisia, la sapte ani…

- In maternitațile din Moldova se nasc tot mai putini copii. In 2017 au venit pe lume cu 4.500 de bebelusi mai putini decat in 2016. Satele sunt aproape de o criza demografica, deoarece acolo mor de trei ori mai multi oameni decat se nasc.

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in decembrie cu 432 milioane euro, la 33,49 miliarde euro, fata de finalul lunii noiembrie, dar sunt cu 748 milioane euro mai mici fata de nivelul de la sfarsitul anului 2016, a anuntat miercuri Banca Centrala. La sfarsitul lunii noiembrie rezervele…

- România este o tara a extremelor salariale, iar aceasta polarizarea se vede cel mai bine daca facem comparatie între situatia din marile orase si zonele limitrofe, unde diferente salarile pot fi chiar si duble, la distante de câteva zeci de

- Aproximativ 450 de persoane au fost arestate incepand de sambata la Teheran, capitala fiind mai putin afectata decat micile orase iraniene de miscarea de contestare cu care se confrunta tara, relateaza AFP. ''Doua sute de persoane au fost arestate sambata, 150 - duminica si circa…

- Multi oameni prefera sa petreaca Revelionul in piete, unde primariile organizeaza adevarate spectacole, cu artisti celebri. Daca vrei sa petreci un astfel de Revelion, bucurandu-te de spectacolele oferite, iti recomandam sa vezi unde vor avea loc evenimentele, in marile orase ale tarii. (CITESTE SI:…

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale.

- Un an dificil, cu multe provocari asa a caracterizat Horia Tutuianu anul 2017.La final de an, seful Consiliului Judetean Constanta a realizat un scurt bilant. Acesta a precizat ca managerii tuturor unitatilor medicale din judet aflate in subordinea administratiei judetene au termen pana in primavara…

- Implinirea a 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989 si amintirea celor care au murit in acele zile a fost comemorata in mai multe orase din tara prin depuneri de coroane in pietele centrale sau la mormintele eroilor revolutionari. Reprezentantii asociatiilor de revolutionari au fost, de asemenea,…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a semnat urmatoarea declaratie de presa: ''Maiestria bugetarii pe care dna Firea o realizeaza prin ultima rectificare si prin suma alocata recent catre companiile municipale consta in deturnarea perfect acoperita birocratic a 25% din bugetul Capitalei catre…

- Judecatori și procurori din județul Cluj protesteaza in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul zilei…

- Moment istoric, astazi, in sedinta Consiliului Local Municipal Buzau. La lucrari au luat parte oaspeti din Basarabia: primarul orasului Soroca si o mare parte dintre consilierii locali, dar si episcopul de Soroca. Primarii celor doua orase au semnat un acord de infratire pentru totdeauna intre Buzau…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de ...

- Planuri mari pentru 2018. Anul viitor ar trebui sa inceapa lucrarile la cele doua poduri anunțate, la pasajele Solventul și Piața Consiliul Europei, stadion, bazine de inot. Nu vor fi uitate fantana muzicala din Parcul Botanic, complexurile sportive din cartiere și reabilitarea Operei. Nicolae Robu…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației…

- Cluj-Napoca a primit miercuri, 6 decembrie, titlul de ”Orasul European al Sportului 2018/European City of Sport 2018” in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Parlamentul European de la Bruxelles.

- Grupul de consilieri locali ai Partidului Miscarea Populara (PMP) Galati a depus in Consiliul Local al Municipiului Galati un proiect de hotarare privind incheierea unui acord de asociere si colaborare intre municipiul Galati si municipiul Cahul din Republica Moldova. "Aceasta asociere este un prim…

- Acesta a facut o scurta prezentare proiectului de hotarare privind nivelul taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018, aflat in procedura de transparenta. „Ca urmare a modificarii Codului Fiscal, municipalitatea aradeana a fost nevoita sa opereze o noua actualizare. Cu toate acestea noi suntem la…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus la Romania TV ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc mitinguri in mai multe orase din tara. Vicepresedintele PSD subliniaza faptul ca la acest miting nu sunt asteptati doar membri si sustinatori ai PSD, ci si cei care se regasesc in devizele…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.4 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 03.49, in Vrancea, la 86 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul, cu intensitatea epicentrala II, a fost localizat la coordonatele 45.78 N ; 26.73 E, la 158 km N de Bucuresti, 36…

- Romania a imbracat haine de sarbatoare. Milioane de beculete coloare au impanzit marile orase. Momentele au fost asteptate cu sufletul la gura de romanii care si-au petrecut seara in strada.

- In cadrul emisiunii “INTERVIURI ALTFEL” de la TV News Buzau, directorul Mioara Sangeorzan a “dezvaluit” buzoienilor o serie de evenimente ce-i asteapta la manifestarile prilejuite de implinirea a 60 de ani de la infiintarea Liceului de Arte “Margareta Sterian” din Buzau. Vor fi reuniuni ale elevilor…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a aratat nemulțumita de faptul ca reprezentanții mai multor structuri municipale nu au prezentat pana acum cheltuielile bugetare, deși dansa a semnat anterior o dispoziție in acest sens.

- La cei 20 000, conform altor evaluatori, 30 000 de cetațeni care au protestat in București, duminica seara, se adauga alte mii de oameni ieșiți in strada sa protesteze la Cluj Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara și alte orașe, inclusiv in strainatate, numarul protestatarilor urcand la circa 50 000. Chiar…

- In zeci de orase din tara si in capitala, au loc noi proteste. 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au chemat cetatenii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament a Ordonantei privind…

- Paradox romanesc. Mancarea este mai ieftina in Romania decat in alte tari europene. Dar proportional, cheltuim de doua ori mai mult pe mancare decat media europeana. Specialistii spun ca cifrele arata cat de mici sunt, de fapt, veniturile romanilor. Aceleasi statistici spun ca transportul ne costa cat…

- Inca de la aparitia sa pe piata de profil, magazinul online DyFashion a incercat sa se impuna prin calitatea produselor comercializate, gata sa incante oricand orice privire. Cu toate ca la inceput gama de produse era ceva mai restransa, asta nu i-a impiedicat pe fondatori sa doreasca sa isi implineasca…

- Lantul american de restaurante KFC a ajuns la 63 de restaurante pe plan local in sase orase si la o cifra de afaceri de aproape 93 de milioane de euro. KFC a intrat pe piata din Romania in urma cu 20 de ani, iar masterfrancizat pe plan local este US Food Network.

- Un studiu realizat de Banca Mondiala arata ca in Craiova au aparut foarte puține locuri de munca in perioada 2011-2017, iar acestea au fost in domenii cu salarii foarte mici, ceea ce nu a creat plus-valoare mare in municipiu. In ...

- O calatorie cu plecare din Bucuresti cu destinatia Londra, dar trecand prin Chiang Mai, Kuala Lumpur, Singapore si Los Angeles ar putea costa cu putin peste o mie de euro in 2018, arata datele...

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, se apuca de capul intreprinderilor municipale și iși dorește o mai mare responsabilitate din partea administratorilor. Potrivit ei, intreprinderile municipale trebuie sa aduca profit, dar nu sa lucreze in pierdere. „Trebuie sa existe un plan bine…

- Site-ul de calatorii TravelBird a intocmit topul celor mai primitoare orașe din lume, luand in calcul factori precum infrastructura, siguranța și securitatea, precum și nivelul de fericire al populației sau nivelul de cunoaștere al limbii engleze. Topul a fost realizat cu ajutorul informațiilor colectate…

- Mirajul castigurilor fabuloase ii face pe romanii creduli victime sigure pentru vanzatorii de iluzii. Acestia se prezinta ca agenti de casting. Racoleaza oameni de pe strada si ii conving sa semneze contra-cost contracte pentru sedinte foto. Sumele pot varia, iar șarlatanii mizeaza pe faptul…

- Psihologul Cezar Laurentiu Cioc face o analiza psiho-sociologica a impactului protestelor contra legilor justitiei asupra societatii românesti. Afla cum se explica implicarea brusca si masiva a tinerilor de la orase în viata politica româneasca, scrie Libertatea. "La…

- Reforma in justitie starneste revolte! Sunt organizate noi proteste in Bucuresti, in marile orase ale tarii, dar și in afara țarii. 15.000 de oameni protesteaza in fața Palatului Parlamentului din București, iar in toata țara numarul de manifestanți ieșiți in marile orașe a ajuns la 30.000. Sursa: https://www.realitatea.net/proteste-masive-in-bucuresti-si-in-marile-orase-din-tara-nu-vrem-sa-fim-o-natie-de-hoti-live_2119904.html

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii pornesc la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin,…

- Horoscop anual 2018 Fecioara – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Fecioarele vor avea parte de un an agitat si plin de haos, pentru ca in vietile lor se vor petrece multe schimbari, unele placute, altele neplacute. Ca sa treci cat…

- „Nu vrem sa fim o nație de hoți” – aceasta este mesajul de mobilizare a protestului lansat vineri seara pe rețeaua de socializare Facebook, care ar urma sa aiba loc duminica, incepand cu ora 18.00, in fața Prefecturii din Alba Iulia. Astfel de manifestari ar urma sa aiba loc in mai multe orașe din țara,…

- In fiecare an, odata cu lansarea celei mai noi generatii de iPhone, lumea incepe sa fie extrem de nerabdatoare si astfel se formeaza cozi uriase. In cele mai mari orase din lume, acolo unde, de regula, lumea are bani sa isi schimbe iPhone-ul anual, se poate observa acest fenomen in toata splendoarea…

- Uber va lansa serviciul UberGREEN din ianuarie 2018 in București, capitala Romaniei urmand sa fie primul oraș din centrul și estul Europei in care serviciul de transport va lansa curse cu mașini 100% electrice, potrivit companiei. In acest moment astfel de curse cu mașini electrice sunt oferite in orașe…

- Ministrul tineretului și sportului, Marius Dunca, susține ca, de la anul, bugetul alocat federațiilor sportive naționale va fi imparțit altfel decat pana acum. Despre prioritizarea federațiilor sportive se vorbește de peste 10 ani. De cand au inceput sa scada exponențial medaliile cucerite de "tricolori"…

- Recuperarea decalajelor pe care Romania le are fata de alte state din Uniunea Europeana (UE) nu este ajutata prin stimularea consumului intr-o perioada in care acesta creste fara politici macroeconomice de sustinere, in contextul in care strategiile sustenabile, necesare pentru o dezvoltare durabila,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a contrazis, luni, o serie de informații vehiculate in spațiul public privind cele 22 de companii deținute de catre Municipalitate, subliniind ca lucrarile vor fi platite abia dupa ce comisia de specialitate va face recepția. "Am constatat ca în…

- Seria evenimentelor Smart City continua, de aceasta data la Bucuresti. Dupa intalnirea de la Calarasi din data de 20 septembrie, unde s-au reunit reprezentantii a 20 de primarii din zona de sud a tarii, dezbaterile vor continua in Capitala. Autoritati locale din Calarasi vor fi prezente la discutii.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca salariile nu vor scadea, raman cel puțin la fel sau vor crește, intrebat intr-o conferința de presa la Deva ce se va intampla cu salariile dupa ce contribuțiile vor fi trecute de la angajator la angajat.

- Consiliului Local Ploiesti a decis, miercuri, acordarea de gratuitate la transportul in comun pentru elevii din oras ale caror familii au venitul net mai mic de 2.364 lei pe luna pentru fiecare membru al familiei. In plus, ca sa beneficieze de prevedere, elevii trebuie sa nu aiba prea multe absente.

- Team Fortress 2 rezista chiar și astazi, la 10 ani de la lansare. Intrecul intre timp de titluri precum CS:GO, H1Z1 și PUBG in topul jucatorilor pe Steam, el nu se lasa scos din primele 10 jocuri. Valve a anunțat ca in aceasta saptamana va fi lansat Jungle Inferno Update, de-a lungul a patru…