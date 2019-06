Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase, ministrul de Interne al Moldovei, a declarat sâmbata ca vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a transmis ca oligarhul Vladimir Plahotniuc este dat în urmarire federala în Rusia, urmând ca aceasta țara sa solicite și

- Vicepremierul rus Dmitrii Kozak i-a confirmat viceprim-ministrului Andrei Nastase precum ca liderul democraților, Vlad Plahotniuc, este dat in urmarire federala, iar in curand va fi dat și in urmarire internaționala.

- Vicepremierul rus Dmitrii Kozak afirma ca Vlad Plahotniuc ar fi fost cel care a propus incheierea unor acorduri secrete care ulterior ar fi permis modificarea vectorului politicii externe a Republicii Moldova de la Vest spre Est, iar oferta ar fi fost categoric respinse de partea rusa, anunta Radio…

- Ex-ministrul Apararii Anatol Salaru considera ca liderii Blocului ACUM, Maia Sandu si Andrei Nastase, nu trebuiau sa mearga la intrevederea cu vicepremierul rus, Dmitrii Kozak. Politicianul i-a acuzat pe liderii opozitiei de „tradare”.

- Presedintele Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, a declarat ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu vicepremierul rus, Dmitrii Kozak, a discutat si despre dosarul penal deschis in Federatia Rusa pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc.

- Liderii blocului ACUM din Republica Moldova, Andrei Nastase și Maia Sandu, alaturi de Igor Grosu, Alexandr Slusari, Igor Munteanu și Oazu Nantoi au mers luni la o intalnire cu vicepremierul rus, Dmitrii Kozak,...

