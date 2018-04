Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara urmeaza sa faca verificari in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, dupa ce jurnalistii de la Luju au depus o sesizare in care o acuza pe aceasta ca a mintit in ianuarie 2017, cand a spus ca nu exista un protocol intre DNA si...

- Fostul procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea in mega-scandalul iscat de desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchetul General. Daniel Morar a marturisit, intr-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, ca atata vreme cat a fost sef la DNA, protocolul semnat…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Jurnalistii site-ului Lumea Justiției au formulat si au depus o sesizare disciplinara la Inspecția Judiciara impotriva Laura Codruța Kovesi. Semnatarul sesizarii ii imputa șefei DNA afirmațiile facute in legatura cu protocoalele DNA cu diverse instituții de forța ale statului.

- Fostul presedinte Traian Basescu iese la rampa cu o reactie dura, dupa ce SRI a decis sa desecretizeze si sa publice protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. Politicianul sustine ca documentul dovedeste clar ca CSAT nu a avut nicio implicare in deciziile luate de Serviciul Roman de Informatii…

- Inspecția Judiciara a constatat faptul ca sefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a adus atingere independenței judecatorilor, dupa ce in procesul contra jurnaliștilor Antena 3 au fost solicitate documentele de la...

- Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, a fost audiata din nou astazi de Inspecția Judiciara, dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din anul 2009, anunța Antena 3. Kovesi a mai fost audiata de Inspecția Judiciara in luna februarie.Sefa…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Magistratii de la Curtea de Apel Ploiesti au decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3, informeaza Agerpres.ro. Instanta a respins ca neintemeiate cererile de repunere…

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au pronunțat, marți, dupa o amanare, verdictul final in procesul dintre procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pe de-o parte, și postul Antena 3, respectiv mai mulți jurnaliști cunoscutii din cadrul acestuia.

- Judecatorul Dana Girbovan a vorbit la Antena3 despre desecretizarea procoalelor SRI. Magistratul spune ca acestea nu trebuie ”rupte” de hotararile CSAT și ca acestea lovesc fundamentele valorilor europene, democrația și drepturile omului.”Cred ca la un moment dat vor fi desecretizate. Am remarcat…

- Magistratii Curtii de Apel Ploiesti se vor pronunta marti in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia.

- Procesul dintre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 ar putea avea parte de o rasturnare de situație neașteptata, dupa ce un judecator din dosar a facut cerere de abținere.Aceasta cerere se va judeca in data de 15 martie și daca va fi admisa dosarul va fi repus pe rol, informeaza…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Inspecția judiciara s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reamintim ca șefa DNA cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Dosarul in care se judeca procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Razvan Savaliuc, Radu Tudor și Bianca Nae, se apropie de final. Citește și: Kovesi, mutare FARA PRECEDENT in dosarul in care se judeca cu jurnaliștii Antena 3 Instanța…

- Antena 3 si Mircea Badea i-au atacat dur pe jurnalistii care au incercat sa obtina lamuriri de la ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a anuntat joi seara, dupa un monolog de o ora si jumatate, ca demareaza procedurile de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Ulterior, postul de stiri a afisat…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Scandal imens in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, intre moderatorul Mihai Gadea și Ionel Danca, membru al PNL. Scandalul a escaladat din cauza opiniilor total opuse despre discursul avut de Laura Codruța Kovesi, șefa DNA.

- Scandal in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, intre moderatorul Mihai Gadea și Ionel Danca, membru al PNL. Scandalul a escaladat din cauza opiniilor total opuse despre discursul avut de Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, informeaza EVZ.Laura Codruța Kovesi a afirmat ca ”nu am dovada ca…

- Plin scandal in peisajul justiției din Romania! Dupa ce s-a redeschis, din nou, Cutia Pandorei- acuzații grave, dezvaluiri fara precedent despre șefa DNA- iata ca, Laura Codruța Kovesi vine cu o explicație referitoare la declarațiile facute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, la cererea jurnaliștilor…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, referindu-se la acuzațiile aduse DNA și Laurei Codruța Kovesi, ca nu va sesiza Inspecția Judiciara. „Sa ne spuna ce?”, a aratat Toader, adaugand ca va formula cu siguranța o recomandare in privința conducerii DNA.

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sa se dezica de procurorii implicați in scandalul momentului și sa-i suspende din funcție.„Urmeaza…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Au trecut cele șase luni date Codruței Kovesi pentru repararea deficiențelor manageriale Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat vineri seara, la Antena 3, ca se va duce in plenul reunit al Parlamentului sa prezinte un raport comun despre activitatea sefilor parchetelor - Laura Codruta Kovesi -…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Ea a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft…

- Parchetul General informeaza ca a sesizat Inspecția Judiciara inca din septembrie 2017 in privința procurorului DNA Mihaela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft inainte de a fi data afara de la DNA de Laura Codruța Kovesi, dupa ce șase miniștri au fost scoși de sub urmarirea penala…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspecția Judiciara a anunțat inceperea unei acțiuni disciplinare fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Aceasta este acuzata de trei abateri. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la…

- Jurnaliștii de la Saptamâna Financiara relateaza despre implicarea fara drept a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, în dosarul de urmarire penala 964/P/2014, în care este cercetat și Sorin Strutinsky, instrumentat de procurorul Ana Manuela Dana, dosar în care…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…