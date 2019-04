Kovesi: Unii vor să FURE liniștiți și noi i-am împiedicat Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, spune ca in Romania sunt judecatori și procurori atacați pentru ca și-au facut treaba. Ea a facut declarația la Inalta Curte, unde a contestat masura controlului judiciar impusa de secția speciala pentru anchetarea magistraților. „Bineințeles. Și mai sunt și alți procurori care sunt atacați zilnic și alți judecatori care sunt atacați zilnic pentru ca și-au facut treaba. Cu toții trecem prin aceste campanii pentru ca ne-am facut treaba și pentru ca unii vor sa fure liniștiți in continuare și noi i-am impiedicat. Intotdeauna incerci sa ataci șefii sau pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

