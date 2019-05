Stiri pe aceeasi tema

- PSD continua atacurile la adresa fostului procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a declarat ca Laura Codruta Kovesi nu poate fi numita in functia de procuror sef al Parchetului European pentru ca este cercetata penal in 19 dosare, ceea ce ar ,,declansa…

- Laura Codruța Kovesi a fost confirmata joi, 7 martie, drept candidatul Parlamentului European pentru șefia Parchetului European. Anunțul a fost facut de catre grupul PPE din Parlamentul European, pe o rețea de socializare. Conferinta presedintilor a stabilit si echipa de negociere in discutiile ce urmeaza…

- Laura Codruța Kovesi a declarat, miercuri, dupa ce a obținut cel mai mare numar de voturi in Comisia LIBE dintre candidații pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, ca se bucura foarte mult de rezultat, mulțumindu-le tuturor celor care au susținut-o, noteaza g4media.ro. Membrii Comisiei…

- Laura Codruta Kovesi a obtinut cele ai multe voturi si in Comisia LIBE a Parlamentului European, devenind astfel principala favorita pentru a prelua functia de sef al Parchetului European. Marti seara, Kovesi obtinea cele mai multe voturi si in Comisia CONT. The post Victorie si in Comisia LIBE! Kovesi…

- Laura Codruta Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisia LIBE, si anume, 26 de voturi. Jean-Francois Bohnert a primit 22 de voturi si un vot Andres Ritter, scrie Mediafax. Membrii Comisiei LIBE din Parlamentul European a votat secret, ...

- Laura Codruța Kovesi a obținut cele mai multe voturi in Comisia pentru control bugetar (CONT), dupa audierile din Parlamentul European pentru șefia Parchetului European, urmata de candidatul francez Jean-Francois Bohnert, cu 11 voturi. Comisia LIBE va da astazi votul decisiv.

- ​Coordonatoarea Grupului Partidului Popular European din Comisia pentru libertați civile (LIBE) a Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ca Laura Codruța Kovesi este favorita la funcția de procuror-șef al Parchetului European. Surse europene consultate de HotNews.ro…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca europarlamentarii liberali au fost mandatati de Biroul Executiv al partidului sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef al Parchetului European. „PNL a luat decizia in Biroul Executiv sa mandateze reprezentantii PNL la…