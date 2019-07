Laura Codruța Kovesi a vorbit, intr-un interviu incendiar pentru BBC, despre situația in care se afla in acest moment. Ea a facut mai multe dezvaluri legate de candidatura sa la șefia Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a oferit detalii bomba, intr-un interviu pentru BBC, despre candidatura sa la Parchetul European si despre fenomenul de coruptie din Romania. Fosta șefa a DNA a ținut sa sublinieze ca Guvernul Romaniei nu a sustinut-o la Bruxelles, dar ca acest lucru nu a contat in demersul sau pentru ca „nu a asteptat niciodata ajutorul lor”. „Da. Guvernul nu mi-a sustinut candidatura…