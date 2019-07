Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a promis vineri lui Klaus Iohannis, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca va retrage candidatura lui Francois Bohnert de la sefia Parchetului European si ca o va sustine pe Laura Codruta Kovesi, a transmis Administratia prezidentiala intr-un comunicat.

- Laura Codruța Kovesi este susținuta de Franța, la șefia Parchetului European. Jurnaliștii Financial Times relateaza ca, decizia Franței de a o susține pe Laura Codruța Kovesi vine dupa ce Emmanuel Macron a ieșit triumfator dupa negocierile de luna trecuta privind negocierile

- Franta a cazut de acord pentru a o sustine pe Laura Codruta Kovesi la functia de procuror sef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marti seara Financial Times. Decizia Frantei de a o sustine pe Laura Codruta Kovesi vine dupa ce Emmanuel Macron a iesit triumfator de la negocierile…

- Franța a cazut de acord pentru a o susține pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA din Romania, la funcția de procuror șef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marți seara Financial Times. Cotidianul Financial Times relateaza, citand surse franceze și romanești, ca decizia…

- Jean-Francois Bohnert, candidatul susținut de Franța pentru postul de procuror european a infirmat faptul ca ar fi renunțat la candidatura in favoarea unei funcții in sistemul judiciar francez, informeaza Politico.eu. Bohnert infirma astfel zvonurile ca ar prefera funcția de procuror-șef al Parchetului…

- Laura Codruța Kovesi ramane singura in cursa pentru șefia Parchetului European. Jean-Francois Bohnert, contracandidatul ei, va fi numit la șefia Parchetului financiar francez. Jean-Francois Bohnert este retras din cursa pentru conducerea Parchetului European. Procurorul francez va fi numit la șefia…

- Summitul informal de la Sibiu a fost evenimentul anului in Romania. O data la 14 ani ii revine unei țari membre UE președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Nu se știe daca ne vom mai afla in aceasta ipostaza. Peste 14 ani, probabil, nu va mai exista Uniunea Europeana, daca liderii statelor…

- Michele Ramis, ambasadorul Frantei in Romania: „De ce aceasta cerere (a lui Robert Schuman – n.r.)? Pentru ca Franta si Germania, inamici dintotdeauna, au avut conflicte seculare, care au facut ca intreaga lume sa intre in doua conflicte mortale. Prin urmare, ca rezultat al acestor tragedii, Franta…