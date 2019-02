Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea dintre UE si Liga Statelor Arabe este vitala in lupta impotriva terorismului, a declarat presedintele Klaus Iohannis, subliniind ca Romania se opune cu tarie tuturor formelor de terorism si de extremism violent, relateaza Agerpres. "In ceea ce priveste lupta impotriva terorismului,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul pe care il conduce nu a propus-o pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror european și prin urmare nu este datoria Executivului sa o susțina pe aceasta in demersul sau de a obiține funcția. Intrebata daca Romania nu ar trebui sa o sustina pe…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca citarea fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi la audieri in ziua in care ar trebui sa se prezinte la Bruxelles pentru sustinerea nominalizarii sale in functia de procuror sef al Parchetului European reprezinta dovada cea mai solida ca…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca citarea fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi la audieri in ziua in care ar trebui sa se prezinte la Bruxelles pentru sustinerea nominalizarii sale in functia de procuror sef al Parchetului European reprezinta dovada cea mai solida…

- "Citarea Laurei Codruta Kovesi la audieri, pentru a fi pusa sub invinuire, chiar in ziua in care urmeaza sa se prezinte la Bruxelles pentru sustinerea nominalizarii sale la functia de Procuror sef al Parchetului European este absolut scandaloasa. Aceasta citare reprezinta dovada cea mai puternica…

- Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, reactioneaza la punerea sub urmarire penala a Laurei Codruta Kovesi. Aceasta denunta o presupusa lupta pentru controlul justitiei si cere ca persoanele care o ancheteaza pe Kovesi sa fie la randul lor anchetate.CITEȘTE ȘI: Siropul care te scapa de starea…

- Comisia Europeana urmareste indeaproape discutia din Romania cu privire la o posibila ordonanta de urgenta anuntata, duminica, de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prin care cei condamnati sa poata depune contestatii in anulare, a afirmat, marti, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, în care afirma ca este un adversar pentru oricine pune în pericol lupta împotriva coruptiei si statul de drept în România si ca, din pacate, actuala majoritate guvernamentala are actiuni…