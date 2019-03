Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a declarat ca proiectul de OUG de modificare a codurilor penale este ingrijorator, subliniind ca, in cazul in care actul normativ va fi adoptat, vor ajuta „anumite persoane sa scape de consecințele urmaririi penale”.„Am aceeași opinie ca și colegii mei din sistemul judiciar.…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa, joi seara, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefa DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefa DNA a fost audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa…

- Alianta USR-PLUS a depus un denunt penal impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, acuzandu-l ca a mintit in instanta cand a scris ca nu exista niciun proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) pentru modificarea codurilor penale. De asemenea, USR-PLUS i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe…

- Laura Codruta Kovesi s-a prezentat joi la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru a fi audiata in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa.

- Laura Codruța Kovesi, fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), a anuntat ca a fost pusa sub acuzare în calitate de suspect, de Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Kovesi precizeaza ca are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzatiile sunt de…

