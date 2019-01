Kovesi sesizeaza CEDO in cazul revocarii de la sefia DNA: Mi-au fost incalcate mai multe drepturi

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi, fostul procuror-șef al DNA, a atacat la CEDO decizia de revocare a sa din funcție. Fosta șefa DNA susține ca nu a avut calitatea de parte in conflictul constituțional soluționat la CCR, ca instanța constituționala a hotarat revocarea sa dar ca nu a fost citata, nici n-a avut posibilitatea…

- Laura Kovesi a depus, in luna decembrie 2018, o plangere la CEDO, in care arata ca i-au fost incalcate mai multe drepturi atunci cand a fost revocata din functia de procuror sef al DNA, in urma deciziei Curtii Constitutionale din mai 2018. ‘Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal,…

- Laura Codruta Kovesi a atacat la CEDO decizia de revocare.Cu referire la cererea adresata instituției noastre și inregistrata la Biroul de informare și relații publice cu numarul de mai sus, va transmitem raspunsul furnizat de catre doamna procuror Laura Codruța Kovesi: “ Am formulat in luna…

- Cetatenii romani merita si au dreptul sa beneficieze de o justitie echitabila, de o justitie autonoma, a afirmat, duminica seara, la Digi 24, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, care a subliniat ca "Romania este pe locul doi ca plangeri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dupa Federatia Rusa".…

- Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General – inventata de alianta PSD-ALDE, in ciuda recomandarilor Comisiei de la Venetia – va fi audiat Nicolae Popa, fost director al FNI, potrivit unor surse citate de presa. Fosta sefa a DNA a fost reclamata de Ghita la Sectia Speciala pentru…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele mutari in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General va fi audiat Nicolae Popa, fost direct FNI, anunta Antena 3.Fosta…

- Intr-o perioada in care Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) discuta sesizarea formulata de Liviu Dragnea in dosarul Referendumului, judecatoarea care prezinta Romania, Iulia Motoc, face o serie de vizite in tara.Potrivit unor surse judiciare, Iulia Motoc s-a aflat joi, 15 noiembrie,…

- Procurorul general Augustin Lazar a facut apel la Constituție, miercuri seara, in declarația de presa susținuta dupa ce ministrul justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea sa din funcție. In primavara anului trecut, chiar Curtea Constituționala constata, insa, ca procurorul general, alaturi de fosta…