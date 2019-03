Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi s-a prezentat vineri, la ora 11:00, la Sectia 18 de politie din Bucuresti, una dintre obligatiile impuse de Sectia Speciala in cadrul procedurii de control judiciar dictate de procurorul Adina Florea. Fosta sefa DNA nu a comentat dosarul penal subliniind ca „a fost…

- Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca toate anchetele care o vizeaza fac parte dintr-un plan prin care se incearca oprirea ei din tentativa de a deveni procuror-șef al Parchetului European.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, Kovesi a primit interdicția de a parasi Romania. Pe numele Laurei…

- UPDATE – Laura Codruta Kovesi s-a prezentat, vineri dimineata, la sediul Sectiei 18 de Politie din Capitala, pentru a semna pentru controlul judiciar sub care a fost plasata de procurorii de […]

- Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar de catre procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor, si i s-ar fi interzis sa paraseasca tara, Decizia vine in contextul in care Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef al Parchetului European. Fosta sefa DNA are calitatea de inculpat,…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa, joi seara, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefa DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefa DNA a...

- Adina Florea, obedienta fata de regimul PSDragnea, o acuza prin intermediul Sectiei speciale de ancheta a infractiunilor magistratilor de 5 fapte de abuz in serviciu legate de aducerea din Indonezia a mafiotului Nicolae Popa. In acest context, jurnalistul Oreste Teodorescu o desfiinteaza pe sluga PSD-ului…

- Victor Ponta, audiat de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor Victor Ponta. Arhiva Foto: gov.ro. Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, în aceasta dimineata, la Parchetul General, unde este audiat în dosarul de coruptie care o vizeaza pe fosta sefa a DNA, Laura Codruta…