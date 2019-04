Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri seara, admiterea contestației depuse de Laura Codruța Kovesi și a hotarat ridicarea masurii controlului judiciar dispus de Secția de ancheta a magistraților in cazul fostei șefe DNA, in dosarul aducerii in țara a lui Nicolae Popa.Anunțul…

