- Lovitura pentru fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, fix in ziua in care era audiata in Comisia CONT, acolo unde s-a clasat ca favorita a europarlamentarilor care i-au evaluat competențele."Exact in ziua cand a fost audiata in comisia CONT in procedura numirii Procurorului Sef European,…

- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European. Eurodeputatul Siegfried Muresan spune ca socialistii si comunistii din Comisia LIBE a PE au…

- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European. Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan spune ca socialistii si comunistii din Comisia LIBE a Parlamentului…

- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European.

- Laura Codruta Kovesi va fi audiata marti, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european. Potrivit presedintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes, fiecare candidat va fi audiat timp de 75 de minute, scrie Mediafax. Presedintele Comisiei ...

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica spune ca a depus o plangere penala impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi si impotriva unui alt procuror, pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva, sustinand ca a fost arestata nelegal 80 de zile intr-un dosar in care ulterior a fost achitata.

- Fostul procuror-șef al DIICOT Alina Bica face o plangere penala, iar in aceasta se gasesc o serie intreaga de lucruri in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi și pe unul de șefii de secție, Gheorghe Popovici....

- Fosta șefa a DIICOT a declarat ca s-a constituit parte civila într-o plângere împotriva fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi și ca solicita despagubiri de doua milioane de euro, precum și instituirea unui sechestru pe toate imobilele lui Kovesi.