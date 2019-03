Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost plasata, joi, sub control judiciar de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie SIIJ in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa in legatura cu aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa, joi seara, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefa DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefa DNA a fost audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa…

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa, joi seara, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefa DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefa DNA a...

- Potrivit Romania TV, procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, cunoscut sub numele de ”Portocala”, au facut denunțuri impotriva Laurei Codruța Kovei, fosta șefa a DNA. Astfel, pe numele fostei șefe a DNA s-a mai deschis un dosar, informeaza sursa citata. Laura…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat la proiectul promis de PNL privind desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție, care o cerceteaza pe fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa un denunț depus de omul de afaceri Sebastian Ghița, care susține ca fosta șefa a DNA i-ar…

- Laura Codruța Kovesi a anunțat vineri la ieșirea de la Parchetul General ca recuza procurorii din cadrul Secției speciale pentru investigarea magistaților. Acestia i-au adus la cunoștința invinuirea și calitatea de suspect in dosarul legat de extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia, dosar constituit…

- Fostul procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost vineri la audieri, la Sectia pentru investigarea magistratilor, unde i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si a facut doua cereri de recuzare. Kovesi a respins acuzatiile aduse de procurorul de caz Adina Florea, adjunctul sefului…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, i-a luat apararea Laurei Codruța Kovesi in legatura cu citarea la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, in calitatea de suspect intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. ”Avem incredere…