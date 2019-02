Stiri pe aceeasi tema

- In plus, acestia anunta urmarire penala in rem pentru pentru favorizarea faptuitorului si fals in declaratii, in legatura cu un comunicat de presa emis de Parchetul General in ianuarie 2017. Comunicatul facea referire la conditiile aducerii in tara a lui Nicolae Popa. "Procurorii Sectiei pentru investigarea…

- Dezastru pentru Kovesi! Se anunța un scenariu negru pentru fost șefa a DNA. Aceasta este citata astazi sa dea explicatii in legatura cu mai multe plangeri penale ce vizeaza activitatea ei la DNA.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean, Igor Dodon, ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau.''Desigur, in Rusia nu…

- O dama de companie belarusa, cunoscuta pentru ca a promis dezvaluiri în legatura cu rolul Rusiei în alegerile americane, a fost arestata pe un aeroport din Moscova, unde se afla în tranzit în drum spre Belarus, a afirmat vineri

- Rod Rosenstein, coordonatorul anchetei privind ingerintele electorale ruse, intentioneaza sa demisioneze din functia de procuror general adjunct imediat ce va fi instalat in functie noul secretar al Justitiei, afirma surse citate de ABC News, de agentia Reuters si de Politico.com.Rod Rosenstein…

- Alex Coita a declarat ca refuzul președintelui Klaus Iohannis de a numi cei doi miniștri pentru Transporturi și Dezvoltare Regionala face parte dintr-o strategie de a crea tensiune care sa se rasfranga asupra președintelui PSD. Analistul susține ca miza nu este daramarea Guvernului Dancila ci eliminarea…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- PNL și-a pus cei mai puternici politicieni pe lista, de la Vasile Blaga, Alina Gorghiu și Crin Antonescu. ”Sa se gandeasca cei care ne urmaresc, ce spune electoratului daca un partid iși pune toți liderii marcanți pe lista și pe avionul spre Bruxelles. E un gest de incredere in viitorul partidului…