- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat in direct la Europa FM ca protocolul de cooperate a DNA cu SRI s-a aplicat și atunci cand Daniel Morar a condus DNA. Ea il contrazice astfel pe Daniel Morar , care a spus ca nu a pus in aplicare protocolul și ca i-a zis Laurei Codruta Kovesi, la…

- Fostul procuror sef al DNA, Daniel Morar, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei, ca imediat dupa ce i s-a adus la cunostinta protocolul SRI-PICCJ a anuntat-o pe Laura Codruta Kovesi, procuror general la acea vreme, ca nu il va respecta, unele dintre dispozitii incalcand legea. Intr-o…

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca in sedinta de miercuri va examina raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. “Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior…

- Un tanar a fost prins de procurorii DIICOT in municipiul Cluj-Napoca, in timp ce ridica un colet trimis din Spania, care continea aproape 10 kg de canabis, scrie AGERPRES.Citeste si: Daniel Morar arunca BOMBA, in SCANDALUL protocoalelor: 'Cat am fost la DNA nu am respectat si nu am aplicat…

- Inspectia Judiciara urmeaza sa faca verificari in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, dupa ce jurnalistii de la Luju au depus o sesizare in care o acuza pe aceasta ca a mintit in ianuarie 2017, cand a spus ca nu exista un protocol intre DNA si SRI, anunța Mediafax . Luju.ro a depus la Inspectia…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- "Protocoalele reprezinta acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe langa lege, nu de atribuții suplimentare, ci punand in aplicare legea. Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acordat miercuri, pentru 9 mai, un nou termen la care urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati miercuri in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul...

- In timp ce scandalurile din jurul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, incep sa scape de sub control, in sensul in care interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghița jurnalistului ion Cristoiu a starnit multe controverse mai vechi in legatura cu procurorul, fostul președinte, traian Basescu, se distanțeaza…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Procurorul sef DNA a declarat, in aceasta dimineata in cadrul unei dezbateri publice privind frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice, ca statul roman are de recuperat circa 1 miliard de euro ca urmare a hotararilor definitive doar din 990 de dosare instrumentate de DNA.

- 750 de procurori se vor putea pensiona, multe Parchete vor fi decapitate Procurorul general Augustin Lazar sustine, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca imaginea oferita de intrarea in vigoare a modificarilor aduse legilor justitiei este "sumbra", iar Ministerul Public se va confrunta cu o mare criza…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. Realitatea pare sa contrazica mitul DNA! Jurnaliștii de la Luju.ro spun insa ca bilantul DNA pe 2017 a fost strambat pentru a nu se afla ca rata achitarilor a crescut…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca institutia pe care o conduce trebuie sa-si asume criticile venite dinspre societate. "Stiu ca ne-am facut datoria cu mult efort, cu profesionalism si am respectat legea in tot ceea ce…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis. In schimb, ministrul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la CSM ca motivele invocate de ministrul Justitiei in propunerea de revocare a sa din functie sunt "nereale, nedovedite in niciun fel, netemeinice si unele dintre ele sunt simple sustineri care nu se confirma cu nimic din...

- Laura Codruta Kovesi continua contraatacul, dupa ce ministrul Justitiei a inaintat o cerere de revocare a ei din functie. Sefa DNA face referire la inregistrarile care au facut valva in spatiul public, inregistrari in care Kovesi ar fi vorbit de "decapat" politicieni de la varf. Procurorul sef sustine…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru validare. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare formulata…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata astazi, incepand cu ora 14.00, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii va participa…

- „a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al CCR” Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut „atitudini nedemne” si „a incalcat standardele minimale de etica si deontologie”, cand a cerut urgentarea instrumentarii unor dosare „cu ministri”, dar si…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader spune, in raportul sau care cuprinde 20 de puncte in baza carora isi argumenteaza propunerea de revocare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca Laura Codruta Kovesi “si-a creat o imagine de erou al luptei anticoruptie”, folosindu-se de buna credinta a cetatenilor…

- Ministrul Justitiei a cerut revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, fapt ce a starnit un val de reactii din partea tuturor oamenilor politici. Intr-un raport amplu prezentat de catre cei de la Europa FM se observa faptul ca in perioada 2013 - 2016, sub comanda Laurei Codruta Kovesi, DNA a…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut vineri o prima reacție, intr-un comunicat pe siteul pna.ro, la propunerea facuta aseara de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind revocarea sa, scrie Digi24.ro.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie, conform Digi24.

- "Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza in cadrul legii". Declaratia a fost facuta la RFI de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care-i critica pe „inculpatii cu resurse” care „isi incearca ultima sansa”. Reamintim ca ministrul Justitiei ar urma…

- Un parlamentar PSD cere o noua comisie de ancheta, care ar urma sa verifice activitatea Directiei Nationale Anticoruptie. Catalin Radulescu, supranumit „deputatul Mitraliera”, condamnat definitv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca…

- A fost macel la Directia Nationala Anticoruptie! Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi (foto) a asteptat trei zile ca-n povesti ca sa iasa public pentru a da explicatii cu privire la dezvaluirile extrem de grave pe care le-a facut fostul deputat Vlad Cosma prin inregistrari, incepand…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca nu are cunostinta despre un proiect oficial care sa prevada comasarea DNA cu DIICOT, sustinand ca o astfel de idee nu este buna. "Eu nu am cunostinta de un proiect oficial. Stiti ca intotdeauna comentam proiecte oficial sau propuneri…

- Scandalul imens cu DNA in prim-plan a inceput odata cu inregistrarile incendiare in care Mircea Negulescu era protagonist. Laura Codruta Kovesi se dezice de Portocala si spune ca nu tot DNA-ul este precum acesta. Mai mult, Kovesi spune ca nu poate controla ce face un procuror in timpul liber.Citește…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, ca atacul din ultima perioada asupra justitiei nu este unul intamplator si vizeaza "ingenuncherea statului roman, umilirea societatii". "Nu cred ca acest atac este intamplator. Asistam in ultima perioada la un festival…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, miercuri, ca anchetatorii anticoruptie au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de dolari, pentru recuperarea prejudiciului. Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declaratii despre Dosarul Microsoft, la Digi24. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declclaratie despre Dosarul Microsoft. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare…

- Prescrierea faptelor si modul defectuos in care a fost derulata ancheta in Dosarul Microsoft au dus la renuntarea la acuzatii in cazul a sapte fosti ministri. Sefa DNA si procurorul general au sesizat Inspectia Judiciara in cazul anchetatoarei care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga Moraru.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma ca prin modificarile Legilor Justitiei nu se doreste eficientizarea si reformarea sistemului, ci dependenta procurorilor de ceva, ''de ministrul Justitiei sau de politic'', potrivit unui interviu acordat Agerpres.

