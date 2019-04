Kovesi, protecție SPP. CSAT, motivul deciziei CSAT a trimis un raspuns la solicitarea Antenei 3. Departamentul de Comunicare Publica transmite ca toate aceste decizii in legatura cu protectia SPP pe care o are si in acest moment Laura Codruța Kovesi, toata aceasta procedura este una legala. Este precizat in solicitarea postului tv faptul ca protectia s-a facut in conformitatea cu legislatia in vigoare, in schimb alte informatii in legatura cu aceasta decizie nu pot fi oferite pentru ca sunt considerate a fi secret, potrivit Antena 3. Intrebarile vizau decizia luata in interiorul CSAT, acestea fiind luate in consens. Toti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

