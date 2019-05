Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi aștepta cu sufletul la gura alegerile europarlamentare. Atunci ar urma sa se produca o mutare care ar urma sa schimbe totul in ceea ce privește negocierile privind postul de comisar european. Alegerile parlamentare sunt urmarite cu interes de toți cei care vor sa vada care va…

- Ion Cristoiu spune ca reactiile europene la anuntul punerii Codrutei Kovesi sub control judiciar sunt in favoarea PSD. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca in culisele negocierilor pentru sefia Parchetului european Kovesi pierde teren in favoarea candidatului francez. Ion Cristoiu…

- Laura Codruța Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisia LIBE, și anume, 26 de voturi. Jean-Francois Bohnert a primit 22 de voturi și un vot Andres Ritter.Potrivit datelor oficiale din Comisia LIBE, votul a fost urmatorul:Laura Codruța Kovesi- 26 de voturiFrancois Bohnert (Franța)- 22 de ...

- Procurorul german Andres Ritter a obținut un singur vot. Cei trei candidați pentru șefia Parchetului European au fost audiați marți in comisiile LIBE și Cont. Daca votul din Comisia CONT a fost anunțat marți seara, votul din Comisia LIBE este așteptat miercuri, dupa ora 11,00. Daca cele doua comisii…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi. ”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru…

- Membrii comisiilor pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European au inceput, marti dupa-amiaza, la Bruxelles, audierea candidatilor aflati pe lista scurta pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului…

- Candidatii pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene sint audiati, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne si control bugetar ale Parlamentului European. Cei trei candidati selectionati (in ordine alfabetica)…

- Atat fosta sefa a DNA-ului, cat si ceilalti doi aspiranti la postul de procuror sef european vor da, marti, interviul la Bruxelles. Mai exact, atat Laura Codruta Kovesi, cat si Jean-Francois Bohnert, din Franta, si germanul Andres Ritter vor fi audiati, in aceasta dupa-amiaza, incepand cu 16.30, ora…