Kovesi, procuror european. Norica Nicolai: este cea mai ordinară cerință ”Cert este ca in momentul de fața negocierile sunt intr-un blocaj pentru ca reprezentanții Consiliului sunt fermi in a-și susține opțiunea fața de candidatul francez. Nu știu daca reprezentanții Parlamentului au aceeași opțiune pentru ca acolo se afla și Claude Moraes care in opinia mea nu poate susține un candidat cu o prestație precara in fața comisiei LIBE. Faptul ca s-a politizat intens la Bruxelles situația doamnei Kovesi, s-a ajuns pana la a cere Romaniei sa inceteze o ancheta penala ceea ce este cea mai ordinara cerința in ceea ce privește funcționarea justiției intr-un stat membru.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla la Bruxelles, unde zilele trecute au avut loc noi negocieri pentru funcție de procuror șef european? Se știe ca jumatate din Consiliu il susține pe contracandidatul lui Kovesi, iar Parlamentul o susține pe romanca. ”Trebuie sa va spun un singur lucru: nu se știe ca jumatate…

- Norica Nicolai a relatat, in cadrul interviului acordat DC News, despre atmosfera din Parlamentul European si despre lucrurile mai putin stiute din spatele audierilor care s-au facut cu cei trei candidati pentru functia de procuror sef european, printre care se numara si Laura Codruta Kovesi. …

- ”Parlamentul va decide cine negociaza in numele lui cu Consiliul dupa care va trebui stabilita totuși o mica procedura. Negociatorul ar putea fi președintele comisiei LIBE și ar fi o soluție pentru ca este britanic. Nu are niciun interes in cauza. Noi am spus foarte clar sa nu negocieze niciun german,…

- „Guvernul PSD-ALDE, prin europarlamentarii sai, a facut un lobby febril impotriva candidatului roman. Au trimis nemumarate emailuri, cu multe informatii false, menite sa discrediteze candidatul roman”, spune eurodeputatul liberal Siegfried Muresan. Un astfel de email a fost trimis de deputatul PSD…

- ''Eu aș intreba-o pe doamna Kovesi daca standardele democratice europene ii permit sa indice structuri care nu au niciun fel de competența conform legii in urmarirea penala, așa cum a acceptat dansa prin protocoalele secrete și a implicat SRI dincolo de lege și de prevederile constituționale care…

- CSM discuta marti pentru avizare proiectul de OUG privind desemnarea candidatilor pentru postul de procuror european. Dezbaterea are loc cu o saptamana inainte de interviul lui Kovesi la Bruxelles."Avizarea proiectului de Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru aplicarea de catre…

- Guvernul Dancila nu va sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror european, sustin surse diplomatice pentru „Adevarul“. MAE pregateste un punct de vedere neutru, pe motiv ca Romania detine presedintia Consiliului UE, deci ar fi incorect sa faca lobby la Bruxelles pentru un…

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.Vineri, la Bruxelles, s-a derulat o reuniune…