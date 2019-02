Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur pentru acest vot, sunt foarte onorata. Acest vot nu este doar pentru mine, este pentru tot sistemul de justitie din Romania. Este un vot pentru toti romanii care au crezut in statul de drept, M-am inscris singura in aceasta procedura, ca procuror, ca profesionist. Nu am avut sprijinul Guvernului…

- Victor Ponta va fi audiat ca martor in dosarul lui Kovesi. Fosta șefa DNA este asteptata vineri la Sectia de investigare a infractiunilor comise de magistrati. Ea a anuntat miercuri seara ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, avand calitatea de suspect intr-un dosar…

- Laura Codruța Kovesi, fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), a anuntat ca a fost pusa sub acuzare în calitate de suspect, de Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Kovesi precizeaza ca are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzatiile sunt de…

