- "Cel mai rau lucru, atunci cand incepi o strategie politica, asa cum are președintele Klaus Iohannis, in opinia mea, in acest moment - aceea de a incepe sa-si atraga partea foarte violenta #rezist, cei care vor sa intre cu forta in cladirea Guvernului, cu care mai apoi sa se foloseasca pentru a-si…

- Aceasta mutare importanta la Curtea Constituționala a fost comentata de analistul Bogdan Chirieac, joi dimineața, in emisiunea ”Previziuni” de la Antena 3. ”Ce ar insemna aceasta numire? Exact ce a insemnat și numirea Liviei Stanciu la Curtea Constituționala. Exista foarte multe decizii la…

- Bogdan Chirieac a afirmat: ”Strategia de campanie curajoasa și interesanta a dlui președinte Iohannis este ca, de acum doua saptamani, sa incalce in fiecare zi legea și Constituția, orice! La vedere! Tocmai pentru a provoca o reacție. De ce face asta? Ca sa atraga zona ultraviolet de hashtag, o zona…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat publicarea decretului in Monitorul Oficial, asta cu toate ca nu puține au fost vocile care spuneau ca un decret emis in afara legii, (n.r. - prelungirea mandatului șefului Armatei se face la propunerea ministrului Apararii cu avizul premierului) nu ar…

- Inca nu au trecut sarmalele de Craciun ca ne intampina primul scandal. Ministrul Justitiei a trimis decizia de revocare din functie a procuroului general. Tudorel Toader stie deja ca presedintele Iohannis nu va semna revocarea. A spus de nenumarate ori, sau cum zice ministrul Toader, s-a antepronuntat…

- „Daca se va da ordonanța pe amnistie și grațiere, se vor intampla doua lucruri: 1 - Dispare poliția politica. Dispare, pentru ca nu mai poți sa spui cuiva ca in 2000, toamna, nu știu ce ai facut și hai sa iți facem dosar penal. 2 – Președintele nu mai are rost sa candideze. Practic, trebuie sa desemneze…

- "Eu inteleg ca astazi a fost o "tentativa de lovitura de palat" - de Palat al Parlamentului. S-a marit introducerea unui amendament, in asa fel incat, in etapa urmatoare, sa poata fi schimbat presedintele Camerei Deputatilor, ca dansul este tinta. Pentru asta, era nevoie de o majoritate. Faptul ca…

- PSD pregateste sesizarea Curtii Constitutionale, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a blocat partial remanierea Guvernului, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Andi Cristea. In opinia social-democratului, „presedintele Iohannis dovedeste un deficit de practici constructive…