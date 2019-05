Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a recunoscut ca a facut greșeli, insa a spus ca niciodata nu a incalcat legea intenționat, menționand ca protocolul incheiat cu SRI in 2009 nu a fost o greșeala. Kovesi a spus ca protocolul era un instrument necesar la acel moment.Citește și: Liviu Dragnea: Șeful protejarii…

- Fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi recunoaște, într-un interviu pentru Europa Libera, ca a facut și greșeli în activitatea de la DNA, însa spune ca protocolul secret cu SRI nu a fost una dintre ele.

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, recunoaste, intr-un interviu pentru Europa Libera ca a facut si greseli in activitatea de la DNA, insa protocolul secret cu SRI nu a fost una dintre ele. Kovesi explica si care a fost utilitatea acestui protocol: institutiile publice trebuie sa actioneze la fel…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a aparat, luni, la Inalta Curte fata de acuzatiile Inspectiei Judiciare potrivit carora ar fi incalcat Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie cand a emis un ordin prin care a delegat un judecator sa controleze activitatea

- Fostul procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca nu este un om perfect, insa nu a incalcat niciodata legea. Kovesi a fost audiata luni la Instanta suprema intr-un proces in care Inspectia Judiciara contesta un ordin prin care fosta sefa a DNA…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat joi, dupa ce a iesit de la audierile de la Sectia de investigare a magistratilor, ca a aflat ca este invinuita intr-un al doilea dosar. Aceasta a declarat, raspunzand unei intrebari puse de un reporter, ca nu ii este teama de inchisoare.Reporter:…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat joi, la iesirea de la Sectia de Investigare a Magistratilor, ca in procedura de aducere la cunostinta a unor noi acuzatii i s-au incalcat toate drepturile procedurale de catre magistratul care instrumenteaza noul dosar, unul dintre viciile mentionate…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times in care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European."Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati…