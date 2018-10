Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Doi procurori – dintre care unul cu funcție de conducere – din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești beneficiaza de modificarile aduse Legii 303/2004, respectiv Statutului judecatorilor și procurorilor, prin care suspendarea din funcție a unui magistrat inceteaza și in situația…

- Secția pentru procurori a CSM a constatat repunerea in funcție a procurorilor Liviu Tudose și Aurelian Mihaila, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, ca urmare a achitarii lor in prima instanța in dosarul in care Sebastian Ghița a fost cercetat pentru corupție.„Sectia pentru…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis incetarea suspendarii din functie a procurorului Liviu Mihail Tudose si reluarea activitatii ca procuror general adjunct la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat oficial, marti, 23 octombrie, incetarea de drept a suspendarii procurorilor Liviu Mihail Tudose si Aurelian Constantin Mihaila, de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti. Cei doi au fost achitati pe 14 iunie 2018, in dosarul…

- Opt candidati inscrisi la selectia pentru functia de procuror-sef al Sectiei de investigare a magistratilor si pentru ocuparea unor posturi de procurori in cadrul acestei sectii sustin vineri interviurile in fata unei comisii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit CSM, pentru…

- "Legea este lege si trebuie respectata" Ministrul justiției, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi, în unanimitate, sa recomande interpretarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu privire la legislatia din…

- Giorgiana Hosu, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de adjunct DIICOT, a primit aviz favorabil, marti, din partea Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit unui anunt al institutiei.

- Directia Nationala Anticoruptie deruleaza o procedura de ocupare a zece posturi vacante de procuror sef serviciu si procuror sef birou, miercuri fiind ultima zi de depunere a candidaturilor, informeaza AGERPRES . Potrivit unui anunt publicat pe site-ul DNA, in cadrul structurii centrale pot fi ocupate…