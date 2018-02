Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul DNA, Mihaiela Iorga Moraru, a venit in studioul Antena 3 și a vorbit despre cum a devenit dintr-un erou un penal și despre neregulile din timpul mandatului procurorului șef al DNA, Laura...

- Noi dezvaluiri facute de jurnalistul Dan Andronic in serialul Noi suntem Statul. Fostul tensiman Dinu Pescariu s-ar fi intalnit cu Laura Codruta Kovesi in 2013 chiar in biroul acesteia din DNA.„Era Sf. Ilie, 20 iulie 2013. Locația este una din vilele RAPPS, iar ofițerii SPP va pot da mai multe…

- Fostul președinte Traian Basescu critica în termeni duri o presupusa întâlnire între Laura Codruța Kovesi și principalul denunțator din dosarul Microsoft, Dinu Pescariu, în 2013, conform unei dezvaluiri recente din

- Traian Basescu a vorbit, vineri seara la Romania Tv, urmare dezvaluilor facute de Dan Andronic, despre controversata intalnire- confirmata de DNA, de Dinu Pescariu și procurorul Iorga Moraru- dintre .efa DNA și tenismanul Dinu Pescariu. Fostul președinte a devoalat și cine ar fi putut fi președintele…

- Dinu Pescariu a oferit prima reacție la Romania tv, in emisiunea lui Victor Ciutacu, urmare dezvaluirilor Evz . Reacția vine dupa ce, jurnalistul Dan Andronic a devolat legatura lui Kovesi cu Dinu Pescariu și denunțurile din Dosarul Microsoft.

- Conducerea DNA vrea sa puna in carca procuroarei Iorga Moraru eșecul dosarului Microsoft-EADS. Ea a preluat cauza in iunie 2014 și a predat-o procurorului Matei Adrian George in 2016. Kovesi...

- Dosarul in care procurorii au investigat modul de privatizare a Intreprinderii de Piese Radio si Semiconductori IPRS Baneasa si in care eta cercetat omul de afaceri Omar Hayssam a fost clasat, dupa ce faptele s au prescris, informeaza Digi24.ro. La fel ca dosarul Microsoft, dosarul "IPRS Baneasa" a…

- Jurnalista Sorina Matei ofera informația grave in plin scandal al clasarii unei parți din dosarul Microsoft, pe motiv ca faptele unor foști miniștri s-au prescris. Șefa DNA este acuzata ca, impreuna cu SRI, a urmarit interese ascunse in instrumentarea dosarului, ar fi incalcat independența procurorului…

- Avocatul Laura Vicol a reacționat dur dupa vestea clasarii dosarului Microsoft. Din nou ati incalcat legea in mod grosolan, stimata doamna Kovesi. ”Nu va pot numi nici macar procuror, dar șef, ați facut de ras toata tagma profesionala pe care o reprezentați”, a fost atacul dur al avocatei la adresa…

- Mihaiela Iorga, procurorul DNA care a instrumentat dosarul Microsoft, sustine a avut discutii privind problema interventiei prescriptiei in cauza, inca din 2014, cu Laura Codruta Kovesi si cu adjunctul sau, Calin Nistor, stabilit ca ancheta poate inainta.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Sefa DNA anunta cat se poate de clar ca nu va demisiona, pe fondul deciziei de clasare a acuzatilor in cazul fostilor ministri, in dosarul Microsoft si subliaza ca a sesizat Inspectia Judiciara si ca asteapta hotararea acestui for. Intrebata, intr-o interventie telefonica la Digi24, daca ia in calcul…

- Ea a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit…

- Parchetul General are o reactie similara cu DNA privind dosarul Microsoft si arata ca principal responsabil al prescrierii faptelor procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga, mentionand ca in acest sens a fost sesizata Inspectia Judiciara pe 20 septembrie 2017.

- Reacție dura a jurnalistului Vlad Petreanu, dupa anunțul de joi al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la cel mai mare dosar de coruptie din istoria tarii, dosarul Microsoft. Vlad Petreanu susține ca e „o situație foarte grava” și trebuie pedepsiți cei vinovați de acest eșec.„A…

- Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au prescris.

- Acuzațiile la adresa a șapte foști miniștri ai educației au fost clasate. Este vorba despre Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, Mihai Tanasescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihailescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicau,…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- Fostul șef Microsoft, Dinu Pescariu, Claudiu Florica și Gabriel Sandu au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul Microsoft. Pe de alta parte, șapte foști miniștri au scapat de acuzații fiindca faptele pentru care ei au fost anchetați s-au prescris. Procurorul care a demarat anchetarea acestora pentru…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Astfel, 7 foști miniștri scapa de toate acuzațiile.Iata comunicatul DNA ”In cauza mediatizata in 26 septembrie 2014,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Deputatul liberal Adriana Saftoiu a confirmat, pentru AGERPRES, ca s-a prezentat marti pentru a fi audiata ca martor la DIICOT, intr-un dosar privind infractiuni economice.Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea sa este TROGLODITA intr-un…

- Lucian Șova a primit luni aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Transporturilor.Citeste si: Kovesi DESFIINTEAZA Legile Justitiei: 'Nu se vrea reformarea sistemului de justitie, ci dependenta procurorilor de ceva...' / VIDEO Intrebat de presa daca va utiliza dronele sau cortul pentru…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Dinu Pescariu s-a prezentat, vineri dimineata, la DNA, pentru a fi informat de catre procurori ca are calitatea de inculpat in dosarul disjuns din cauza Microsoft. Acuzatiile din acesta cauza vizeaza spalarea de bani.

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul "Microsoft 3". "Am aflat cat de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) inca o acuzatie, de…

- Omul de afaceri Dinu Pescariu s-a prezentat astazi la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința ca este acuzat de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”.„Am aflat cat de corupt sunt. (...) N-are cum sa ma ingroape (c.n. dosarul Microsoft). Adevarul este de partea mea. Putea sa ma ingroape…

- Fostul tenismen Dinu Pescariu și Claudiu Florica au ajuns la DNA. Ei au fost citati oficial, impreuna cu avocatii lor, pentru a da declaratii intr-un nou dosar desprins din Microsoft.Cei doi sunt acuzati de spalare de bani, fiind trimisi in judecata impreuna cu fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel…

- Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florica au sosit vineri dimineața la sediul DNA pentru a fi audiați in dosarul „Microsoft 3”.Pe 10 aprilie 2017, DNA i-a pus sub acuzare pe Dinu Pescariu și Claudiu Florica, reprezentanți ai firmei D.Con-Net AG, pentru instigare la infracțiunea de…

- Pe 5 iulie, DNA ar fi cerut ICCJ incuviintarea perchezitiei informatice asupra unor dispozitive ridicate de la mai multi procurori, printre care Claudiu Dumitrescu, Doru Tulus, Mihaiela Iorga si Nicolae Marin. DNA anunta, joi, ca Kovesi nu a primit niciun raport care sa contina aceste informatii.

- Intr-o noua postare, Elena Udrea o intreaba pe sefa DNA: unde-i marele dosar Microsoft? Ce s-a intamplat cu acuzatiile cutremuratoare lansate de dansa? „Totul a fost un mare FAS, l-au arestat doar pe fostul sot”, presupunan-du-se ca fostul ministru MDRT era un candiat incomod si trebuia „eliminat”.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader face in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tineri romani. Ce vești aduce familiilor și țarii? Cum…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au deschis un nou dosar penal in cazul licentelor Microsoft. Fostul tenisman Dinu Pescariu, dar si omul de afaceri Claudiu Florica, cei care au denuntat intreaga afacere, au calitatea de suspect in aceasta ancheta.

- Dinu Pescariu și Claudiu Florica, dosar nou in cazul Microsoft. Dinu Pescariu și Claudiu Florica au aflat miercuri, 20 decembrie, de la procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) ca au calitatea de suspect in acest nou dosar, al patrulea desprins din speța inițiala in legatura cu contractele…

- Dosar nou in cazul licențelor Microsoft, in urma carora statul a pierdut zeci de milioane de euro. Fostul tenisman Dinu Pescariu, dar si omul de afaceri Claudiu Florica, cei care au denuntat intreaga afacere, sunt primii chemati pentru explicatii de procurorii anti-coruptie, anunta DIGI24.Citeste…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovezi, a raspuns astazi, de la ora 12:00 intrebarilor jurnaliștilor de la libertatea.ro. Sefa DNA a vorbit despre Legile Justiției și despre controversele produse in ultima perioada de anunțul modificarilor acestora. Kovesi a punctat și despre ceea ce inseama in Romania spectacolul…

- ”Intotdeauna poți sa spui ca nu ești mulțumit de ce ai facut. Sigur, am și regrete, am și reproșuri, sunt situații cu care ne-am confruntat in acest an, ca instituție, și eu ca procuror șef, inedite pentru DNA. Au fost cateva persoane din DNA care am constatat ca nu aveau ce sa caute in DNA. Sigur,…

- Fostul denunțator din dosarele Micorsoft și actual inculpat in dosarul bazei de agrement sportiv „Cutezatorii”, fostul tenismen, Dinu Pescariu, are unda verde sa plece in Miami și Sarasota din statul Florida, SUA, dupa cce ICCJ a admis modificarea temporara a controlului judiciar in cazul sau. Mai precis…

- Mihaiela Moraru Iorga a ieșit de la DNA Ploiești dupa mai puțin de o ora. Avocatul procurorului, Angela Ciurea, a confirmat jurnaliștilor ca aceasta a devenit suspect in fața foștilor ei colegi din DNA. „Ni s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru favorizarea faptuitorului, fara faptuitor,…

- Omul de afaceri Dinu Pescariu, vizat de DNA in doua dosare, a primit voie de la judecatorii ICCJ sa plece din țara. Pescariu este judecat sub control judiciar in dosarul „Microsoft 3”.MINUTA: 2607/1/2017/a1.5 - Admite cererea formulata de inculpatul Pescariu Dinu Mihail (... ). Incuviinteaza…

- Dinu Pescariu are voie sa sa paraseasca teritoriul Romaniei pentru a se deplasa in Miami si Sarasota, Florida, Statele Unite ale Americii, in perioada 18 decembrie 2017 – 10 ianuarie 2018, potrivit Curtii Supreme. Decizia nu este definitiva. Fostul tenismen este judeat in dosarul „Microsoft III”.

- Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost citata, miercuri, in calitate de suspect, la sediul DNA Ploiesti, potrivit unor surse fiind acuzata de favorizarea faptuitorului si fals, intr-un dosar care are legatura cu omul de afaceri Florian Walter. Procurorul Mihaiela Iorga Moraru s-a prezentat…