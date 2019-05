Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de exod al medicilor romani, pe care Anglia ii smulge si de care Romania duce lipsa acuta, sistemul spitalicesc roman spera sa retina personalul din domeniul sanatatii in tara, si anume din cauza Brexitului, scrie AFP. „Am crezut ca sunt mai util in Romania”, declara Horatiu Ioani, in varsta…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris joi, pe Facebook, ca este de acord cu Klaus Iohannis când spune ca trebuie modificata Constituția României, dar ca trebuie modificata astfel încât președintele Republicii, ”care noaptea viseaza niște întrebari fara…

- Candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat vineri, la Slatina, ca saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis, care a semnat vineri decizia de eliberare din functia de procuror a lui Augustin Lazar."Vreau sa salut cu toata deschiderea si…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…

- USR asteapta de la presedintele Klaus Iohannis sa demareze referendumul national pe Justitie, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca organizarea unui referendum, in ziua alegerilor europarlamentare, este legala. PNL a replicat ca presedintelui nu trebuie sa i se dea afaturi cum sa se cumporte in…

- "In mod logic și previzibil, Curtea Constituționala a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea bugetului de stat pe 2019. Administrația Prezidențiala nu are vreun rol in politicile fiscal-bugetare, pentru asta avem un guvern, votat de un parlament, in urma unor alegeri democratice",…

- Partidul Social Democrat a reactionat, vineri, la atacul presedintelui Klaus Iohannis, care a decis atacarea bugetului de stat pe 2019 la Curtea Constitutionala. Social-democratii il acuza pe seful statului ca minte si ca se afla in campanie electorala. "IOHANNIS MINTE! Tot ce a spus despre bugetul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul pe care il conduce nu a propus-o pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror european și prin urmare nu este datoria Executivului sa o susțina pe aceasta in demersul sau de a obiține funcția. Intrebata daca Romania nu ar trebui sa o sustina pe…