- Procurorul francez Jean-Francois Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar european, post pentru care a fost audiat joi 11 iulie. Jean-Francois Bohnert este practic retras din cursa de Franța, scrie RFI.

- Aflat la Osaka, unde participa la summitul G20, Donald Tusk, președintele actual al Consiliului European, a declarat ca Uniunea Europeana este in acest moment mai aproape de un acord privind desemnarea titularilor in posturile principale ale UE, dar concluzia finala ramane suspendata pana la summitul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza pe tema discuțiilor pentru numirea viitorilor șefi ai principalelor instituții din Uniunea Europeana, in contextul tensiunilor tot mai evidente dintre Franța și Germania.Hotnews: Europa alege un nou lot de presedinti ai…

- Cresc sansele Laurei Codruta Kovesi de a fi aleasa procuror-sef european. Negocierile privind alegerea procurorului-sef european se vor relua odata cu constituirea noului Parlament European ales pe 26 mai. Procedura de alegere a candidatului pentru sefia Parchetului European va fi reluata din punctul…

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza…