- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri ca va prezenta Sectiei pentru procurori a CSM cereri pentru administrare de probe si solicitari de aparare."Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de aparare…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. …

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost “transmis decidentilor”, anunta CSM.…

- ”Așteptam motivarea Secției de Procurori a CSM. Daca hotararea a fost luata in cateva minute, motivarea dureaza doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi contra evidenței, e dificil sa feliciți pe cineva pentru ca a incalcat Constituția de trei ori in decursul a jumatate de an. Prin urmare,…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, luni, la Digi 24, referindu-se la solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca asteapta „cu mult interes” motivarea sectiei de procurori a CSM – care a dat aviz negativ solicitarii de revocare – remarcand ca unele considerente…

- Presedintele Iohannis, la bilantul DNA: Suntem departe de o revocare, tot mai departe DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata, la sedinta participand si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea sa din functie. Dupa trei ore de dezbateri in care au avut loc mai multe contre intre…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Laura Codruta Kovesi a explicat luni, la CSM, ca DNA a reusit sa lucreze in profit cu 200 de milioane de euro, in conditiile in care bugetul institutiei a fost de 27 milioane de euro. Astfel, tot ce au facut procurorii anticoruptie a contribuit la imbunatatirea imaginii Romaniei, a adaugat aceasta.…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru validare. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare formulata…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie.

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri 'scandalul' din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind 'un fel de aghiotant' al sefei DNA Laura…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Laura Codruta Kovesi ar fi fost acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Informația…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Inspectia Judiciara a probat-o ca la carte pe sefa DNA Laura Kovesi (foto stanga) si a demonstrat cu probe ca aceasta este numai buna de exclus din magistratura, avand in vedere comportamentul de la sedinta de lucru din 30 martie 2017, care a avut loc la sediul DNA – Structura Centrala, acolo unde au…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier.…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugen Stoina, conform unui comunicat de presa al institutiei: "In conformitate cu notificarea facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație…