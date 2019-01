Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat publicarea decretului in Monitorul Oficial, asta cu toate ca nu puține au fost vocile care spuneau ca un decret emis in afara legii, (n.r. - prelungirea mandatului șefului Armatei se face la propunerea ministrului Apararii cu avizul premierului) nu ar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca i-a spus cineva ca fosta presedinta a ICCJ Livia Stanciu l-ar fi achitat in dosarul "Referendumului" daca ar fi primit garantii de la el ca o propune la Curtea Constitutionala, dar intre timp ea s-a razgandit, pentru ca i s-a spus de la Cotroceni ca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca Dacian Ciolos „nu este al romanilor, ci al multinationalelor, si nu numai”. El mai spune ca, pe holurile de la Bruxelles, se zvonea ca Guvernul va cadea, iar Corina Cretu era vehiculata ca premier. Liviu Dragnea a precizat, la Antena 3, ca inca nu s-au hotarat cine…

- Președintele Klaus Iohannis se afla, in aceasta seara, la Bistro Matrioska, unde se intalnește cu mai mulți tineri, caștigatori ai unui concurs. Vezi aici mai mult: Klaus Iohannis, la o cafea cu premianții "Civic Avengers" ”O mișcare destul de puțin spectaculoasa de campanie electorala…

- Avand in vedere știrile vehiculate in presa privind faptul ca ieri, 28 noiembrie 2018, judecatorul Curții Constituționale Livia Stanciu, fost Președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție, „a fost data afara de la INM”, precizam ca, potrivit Statutului personalului de instruire al INM, pentru…

- In condițiile in care Claudiu Manda, președintele comisiei parlamentare de control al SRI, critica intarzierile ministrului Justiției, Tudorel Toader, analistul politic Bogdan Chirieac l-a intrebat in direct: ”Dar dvs, dle președinte, ați facut raportul in legatura cu protocoalele SRI?”. Raspunsul…

- Analistul politic considera ca exista un scop clar de inlaturare a lui Tudorel Toader, iar știrile false despre schimbarea ministrului Justiției servesc acestei ținte. ”Pe legile care sunt in acest moment, sistemul poate fi desființat in doi timpi și trei mișcari. Despre asta este vorba!…

- Cu toate ca diverși lideri politici s-au prezentat la urne, indiferent de culoarea politica, președintele Iohannis nu a votat și nici nu a avut vreo ieșire publica pana in prezent pe tema votului la Referendum. Președintele se afla la Sibiu unde a participat la slujba, dar nici la intrarea in Biserica,…