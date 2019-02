Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a fost audiata, marti, in fata comisiilor pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European pentru functia de post de procuror-sef european. Fosta sefa a DNA a declarat ca prioritatea ei este crearea unui Parchet european…

- Laura Codruta Kovesi a delcarat la Bruxelles, in timpul audierilor pentru functia de procuror sef european ca nu are nimic de ascuns, chiar daca au fost informatii negative despre persoana sa, precizand ca cea maia mare realizare a mandatului sau la DNA a fost recuperarea daunelor.

- Laura Codruta Kovesi, candidat la functia de procuror șef al Parchetul European, a declarat, in Comisia LIBE, ca este constienta de informatiile negative despre ea, insa nu are nimic de ascuns.Citeste si Independența procurorilor francezi, pusa sub semnul intrebarii/ Raspunsul candidatului…

- Membrii comisiilor pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European au inceput, marti dupa-amiaza, la Bruxelles, audierea candidatilor aflati pe lista scurta pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor. Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00. Audierea va avea loc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca europarlamentarii liberali au fost mandatati de Biroul Executiv al partidului sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef al Parchetului European. „PNL a luat decizia in Biroul Executiv sa mandateze reprezentantii PNL la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, pentru Agerpres, ca informatii despre Laura Codruta Kovesi au ajuns deja la Parlamentul European si la omologii sai, dar nu au fost transmise de el, asociatiile profesionale ale magistratilor fiind cele care ar fi

- Este disponibila o noua aplicatie, conceputa de Parlamentul European, care ii ajuta pe cetateni sa descopere ce a realizat, ce face in prezent si ce planuri de viitor are UE. In perspectiva viitoarelor alegeri europene, Citizens’ App permite tuturor, indiferent de locul in care se afla sa afle mai multe…