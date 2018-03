Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, pentru Anetna3, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris in EVZ ca…

- Dupa cum ați aflat inca de ieri, conturile socrului lui Sebastian Ghița au fost sechestrate de DNA. La cateva zile dupa ce acesta confirmase ca Laura Codruța Kovesi aparea intr-o poza/filmare facuta la una din petrecerile lui Sebastian Ghița, alaturi de membrii familiei acestuia. Imediat ce am aflat,…

- Lovitura dura aplicata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) familiei lui Sebastian Ghita. Socrul fostului deputat fugar, Dumitru Carstea, are conturile poprite de procurori.Mai multe detalii aici: Prima reactie a DNA dupa ce i-a pus sechestru pe conturi socrului lui Sebastian…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, trei secrete uriașe ascunse și astazi privind prezidențialele de anul viitor. 1. Au fost sustrase documente compromițatoare despre magistrați din arhiva serviciului secret al Ministerului Justiției - SIPA? S-au savarșit…

- Continuarea interviului acordat de Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu arata ca “statul paralel” iși intinsese antenele la toate nivelurile in teritoriu. Plecand de la modul in care se calculau prejudiciile in anumite dosare pentru a justifica numarul anilor de inchisoare și, de aici, ajungand…

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- Jurnalistul Dumitru Carstea, martorul care arunca bomba in curtea lui Kovesi Jurnalistul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, doua interventii care arunca bomba in curtea Laurei Codruta Kovesi. Acesta a declarat in cadrul…

- Omul de afaceri Gigi Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, a recunoscut ca l-a contactat o…

- Gigi Becali a reacționat dur dupa ce Sebastian Ghița a spus in cadrul unei intervenții telefonice la Antena3 ca l-a vazut pe latifundiar de o suta de ori in sediile SRI. In replica, acesta a precizat faptul ca a fost niciodata la SRI și ca nu il cunoaște direct nici pe Coldea, nici pe Kovesi.

- Sebastian Ghița a lansat bomba la Antena 3! Aflat intr-o intervenție telefonica, Ghița i-a spus lui Mihai Gadea ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers…

- Ion Cristoiu a spus, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, faptul ca Dan Voiculescu era ținta CIA! Jurnalistul a relatat ca Sebastian Ghița se intalnea, aproape saptamana, alaturi de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din Romania.…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- La doi ani de la evacuarea Antenei 3 din sediul din Soseaua Bucuresti-Ploiesti, jurnalistul Dan Andronic a facut o noua dezvaluire care arata ca SRI a urmarit cu atentie cazul postului de stiri. Jurnalistul vorbeste despre o discutie purtata cu generalul Florian Coldea in luna august 2014, la putin…

- Detalii suplimentare despre discutiile avute de Frans Timmermans cu cei din Comisia Iordache au fost date de senatorul USR Eduard Dirca si de senatorul PSD Robert Cazanciuc. „Ne-a spus ca oamenii din Comisia Europeana sunt cu ochii asupra Romaniei. Dar e si ingrijorat ca din din decembrie 2016 pana…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- DNA Ploiești a pornit, in toamna lui 2016, un dosar impotriva lui Victor Ponta. Dosarul a primit numele dosarul Blair, pentru ca acuzațiile erau ca Ponta ar fi primit bani de la Sebastian Ghița pentru a-i da lui Blair, cel care a venit in Romania și s-a intalnit cu fostul președinte al PSD.Miercuri…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit și despre un mesaj, pe care l-a citit colegilor sai. "Mi l-a dat (n.r. Oprișan) și l-am citit colegilor. Un mesaj primit de la o domnișoara de bine. Normal ca era un cont fals și cu o poza foarte interesanta. Toți baieții au vrut sa se uite la ea. Spunea…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Afirmatii incredibile ale vedetei Antena 3, Radu Tudor. Intr-o postare socanta pe propriul blog, jurnalistul vorbeste despre insemnatatea acestei zile, Ziua Brancusi in Romania. Jurnalistul e contrariat de faptul ca marele Constantin Brancusi nu l-au omagiat aproape deloc pe acesta.Citește…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- In total, pe toate posturile de știri care au difuzat integral conferința, erau 1,85 de milioane de romani in fiecare minut. Cei mai mulți vedeau conferința la Antena 3, relateaza paginademedia.ro Puțini au fost tineri: 260.000 de telespectatori intre 18 și 49 de ani media pe minut pentru…

- Jurnalistul a declarat ca la fel ca in cazul conferinței de presa a lui Kovesi de ieri și la Ministerul Justiției s-a discutat despre nimic. „Ieri am stat și ne-am uitat doua ore și zece minute ca sa aflam nimic. Astazi, am aflat nimic dupa mult mai puțin timp, ceea ce mi se pare un progres…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Acum vedem cum președintele Romaniei se deplaseaza la Bruxelles pentru a asista la un perdaf dat de succesorul lui Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Parlamentului Romaniei, pentru modificarea legilor justiției. Naravul neschimbat al CE Scena se repeta nu doar pentru ca naravul Guvernului…

- Afaceristul fugar Sebastian Ghița a aparut luni seara la Romania TV, postul fondat de el, pentru a spune ca puterea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, este ”efemera”. Ghița s-a intrebat și „Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi?” aratand ca „Nu au scapare cei de la Parchetul General!”. „Ma intreb daca Augustin…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- DNA a reacționat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a aparut in inregistrari la Antena 3 in care acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat și plantat dovezi in anumite dosare. Afaceristul fugar Sebastian Ghița a fost printre primii care a reacționat la dezvaluirile fostului parlamentar.…

- Ministrul Muncii a dat, din nou, asigurari ca salariile nu vor scadea. Lia Olguta Vasilescu a declarat aseara la Antena 3 ca totul se desfasoara conform programului de guvernare, iar cei mai favorizati de legea salarizarii vor fi medicii si cadrele medicale. "Cei care se așteptau sa le scada salariile…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Afirmatii socante ale lui Sebastian Ghita in direct la Antena 3. Fostul deputat a continuat seria dezvaluirilor halucinante si acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi au curs una dupa cealalta. Mai mult, Ghita spune ca ar mai putea iesi la iveala si alte dezvaluiri incendiare despre sefa DNA.Citeste…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Jurnalistul Dan Andronic a devoalat vineri seara, intr-o intervenție la Antena3, cine sunt numele grele care se afla in spatele aducerii Laurei Codruța Kovesi, la acea vreme aflata la Bruxelles, la șefia DNA. Joi seara, jurnalistul a facut in EVZ alte dezvaluiri care au deschis Cutia Padorei in dosarul…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…