Stiri pe aceeasi tema

- Victorie pentru Laura Codruța Kovesi! Aceasta a obținut cele mai multe voturi in Comisia pentru control bugetar (CONT), dupa audierile din Parlamentul European pentru șefia Parchetului European, urmata de candidatul francez Jean-Francois Bohnert, cu 11 voturi. Jurnalistul Rareș Bogdan a comentat prestatia…

- Laura Codruta Kovesi a obtinut cele mai multe voturi, 12, din partea europarlamentarilor din Comisia pentru control bugetar (CONT), dupa audierea de marti seara pentru sefia Parchetului European. Candidatul francez, Francois Bohnert, a primit 11 voturi, iar cel german, Andres Ritter, doar unul.

- Laura Codruța Kovesi a obținut cele mai multe voturi în Comisia pentru control bugetar (CONT), dupa audierile din Parlamentul European pentr șefia Parchetului European, urmata de candidatul francez Jean-François Bohnert, cu 11 voturi.

