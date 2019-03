Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, sambata, ca nu a cerut sprijinul Guvernului atunci cand a decis sa se inscrie in cursa pentru sefia Parchetului european si ca se astepta la o campanie negativa indreptata impotriva sa, potrivit Agerpres.

