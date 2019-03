Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat joi, la iesirea de la Sectia Speciala de Investigare a Magistratilor, ca este hartuita de doi ani in spatiul public, dar si de Inspectia Judiciara, care a verificat-o de aproape 50 de ori si a spus ca nu este o coincidenta chemarea ei la Parchet in…

