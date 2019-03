Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, sambata, ca Justitia din Romania traverseaza "un moment greu", iar acesta este semnalul pe care il dau magistratii care au protestat in ultima vreme. "Acum, Justitia din Romania este intr-un punct foarte greu si nu stiu daca singuri…

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, ca votul primit in Comisia LIBE a Parlamentului European este pentru tot sistemul judiciar din Romania si pentru toti cetatenii tarii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Maria Grapini, ELIMINATA de la numaratoarea voturilor…

- Justitia continua sa ramana o bariera, un reper moral, dincolo de orice ideologie, intre partidele politice. Polurile par sa se fi inversat. Daca dreapta trecea drept aparatoarea drepturilor si libertatii individului, ca principiu, in ultima vreme PNL si USR se deplaseaza spre stanga. In schimb PSD…

- "De doi ani, PSD și ALDE conlucreaza susținut cu un scop clar: distrugerea sistemului de justiție și a ideii de dreptate. Nu mai exista niciun dubiu ca asta face parte din planul coaliției aflate la guvernare, chiar daca a mințit permanent ca preocuparile sale ar fi legate de economie și de bunastarea…

- Ca in fiecare an, romanii se intorc acasa de Craciun si chiar daca uneori au de asteptat zeci de minute la granita din cauza aglomeratiei, e un efort pe care il fac cu bucurie. Numai in ultimele 24 de ore, peste 200.000 de oameni au trecut prin punctele de frontiera ale tarii, majoritatea fiind conationali…