- Gabriela Firea a fost in direct timp de aproape o ora la RTV, urmata inca o ora de Victor Ponta tot in direct, un alt adversar inversunat al liderului PSD. RTV a anuntat timp de doua ore ca Dragnea va raspunde punctual in emisiunea lui Victor Ciutacu acuzatiilor celor trei, insa postul de televiziune…

- Fostul premier Victor Ponta a tulburat scena politica in momentul in care a publicat fotografii cu Dragnea și Maior, Kovesi și Coldea. Instantaneele au confirmat informațiile șocante prezentate in mai multe episoade de jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul zilei.

- Scandalul iscat dupa ce Victor Ponta a publicat pe Facebook o fotografie cu Dragnea, Maior si Kovesi este pe cale sa treaca la urmatorul nivel. Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sesiza Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, pentru a se cere publicarea tuturor fotografiilor…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, inainte de a pleca in vacanța, a cerut sa fie date motivarile in dosarele lui Liviu dragnea, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta.

- Dupa opinia preliminara a Comisiei de la Veneția politicienii din opoziție, in frunte cu președintele, sau grabit sa vesteasca Apocalipsa juridica a coaliției. Tudorel Toader i-a calmat insa, aratand ca inaintea opiniei finale Romania trebuie sa transmita un raspuns la observațiile din cea preliminara,…

- Judecatorii Curții Constituționale vor dezbate pe 17 septembrie sesizarile facute de PNL, USR, PMP și ICCJ impotriva modificarilor aduse Codului penal, au declarat pentru MEDIAFAX surse din CCR.

- Fostul ministru de Interne Ioan Rus, lider al grupului din PSD cunoscut sub numele de Grupul de la Cluj, a anuntat marti ca a decis sa sustina Miscarea Pro Romania, creata de Victor Ponta, Sorin Campeanu si Daniel Constantin.

- In opinia fostului primar PSD, Marian Vanghelie, Gabriel Oprea si Victor Ponta au fost niste „pioni” folositi de Coldea. Tot el declara ca activistii #hastagrezist sunt adusi intr-o forma bine organizata de care Coldea si Kovesi au habar, „nu sunt straini” de evenimente.