Stiri pe aceeasi tema

- Votul obtinut de Laura Codruta Kovesi in comisiile de specialitate din Parlamentul European pentru functia de procuror european reprezinta o palma pe care majoritatea PSD-ALDE o primeste odata in plus si de la partenerii europeni, a afirmat, miercuri, presedintele USR, Dan Barna. "Votul din Comisia…

- Laura Codruța Kovesi a fost primita cu flori pe aeroportul Otopeni, dupa revenirea de la Bruxelles. Ea a explicat ca votul din Parlamentul European reprezinta un vot de incredere pentru intre sistemul judiciar din Romania, nu doar pentru ea ca procuror.”Ma bucur pentru acest vot, sunt foarte…

- Laura Codruta Kovesi a declarat ca se bucura foarte mult de rezultatul votului din Comisia LIBE si le-a multumit tuturor celor care au sustinut-o in cursa pentru ocuparea pozitiei de procuror-sef european. Kovesi a facut declaratiile in aeroportul din Bruxelles, cu foarte putin timp inainte de decolarea…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi. ”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi.”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European…

- Laura Codruța Kovesi a explicat, in cadrul audierii din Comisia LIBE a Parlamentului European, ca in cazul in care va ajunge procuror-șef al Parchetului European nu va ține cont de ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania și va respecta regulamentul Parchetului European.”Ca orice procuror…

- "Ritmul actiunilor anticoruptie din Romania nu trebuie redus. Nu trebuie sa existe amnistie pentru politicienii corupti care au fost condamnati. Eu am fost destul de brutal cu romanii despre acest lucru si voi continua sa fiu clar in aceasta privinta”, a declarat Frans Timmermans, potrivit unei inregistrari…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi anunta, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie…