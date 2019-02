Stiri pe aceeasi tema

- La ieșirea de la Parchetul General, Laura Codruța Kovesi a spus ca nu a "folosit o adresa de e-mail Cucuveaua mov". "Nu am avut intalniri cu Ghița in afara cadrurilor instituționale. Daca exista poze, sunt de la evenimentele din cadrul instituțiilor la care am participat. Nu am vorbit niciodata…

- Laura Codruta Kovesi a declarat, dupa ce a luat la cunostinta acuzatiile de luare de mita, abuz in serviciu si marturie mincinoasa, referitor la existanta unor fotografii in care apare alaturi de Sebastian Ghita, ca e posibil sa existe, insa din cadrul unor evenimente organizate de institutii ale…

- "Am fost citat ca martor, din fericire. Am fost citat joi. (...) Nu o sa mint pentru nimeni, niciodata", a declarat el, la sosire. Intrebat daca este audiat in calitate de "victima" a Laurei Codruta Kovesi, a replicat: "Nu sunt deloc o victima". Ghita a anuntat in 9 decembrie ca a facut o plangere penala…

- Fostul premier Victor Ponta este audiat vineri ca martor in dosarul in care fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi are calitatea de suspect, acuzatiile fiind de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, ca urmare a unei plangeri depuse de fostul deputat Sebastin Ghita, un apropiat al lui…

- Mutare exploziva a omului de afaceri Sebastian Ghița in dosarul deschis de procurori dupa ce acesta a reclamat ca Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, i-ar fi cerut bani pentru repatrierea fostului șef al FNI, Nicolae Popa. Omul de afaceri Sebastian Ghița a transmis Secției de investigare a infracțiunilor…

- "Este un act de terorism profesional la adresa doamnei Kovesi, ca sa nu spun de asasinat profesional. Nu de acum, de mult, se incearca și s-a reușit inlaturarea doamnei Kovesi din fruntea DNA, se incearca impiedicarea ei sa-și mai exercite meseria in vreun fel, fie in Romania, fie in Europa", așa…

- Dupa imaginile cu pacienții in ipostaze intime, scandalul de la Spitalul de Psihiatrie din Targu-Jiu continua. Asistenții medicali au fost fotografiați in timp ce se tund in sala de mese a bolnavilor.

- Cei doi procurori de la DNA Ploiești acuzați ca au savarșit abuzuri grave, pe numele acestora fiind instrumentate mai multe dosare. Intrebat cum vede acest demers, faptul ca Negulescu și Onea sunt la un pas de a fi arestați, dar și ca Onea declara public la o conferința de presa ca se afla…