Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba "o declaratie in ceea ce priveste decizia" legata…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a […]

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca fostului deputat Vlad Cosma, martor cu identitate protejata intr-o cauza, i s-a ridicat protectia in cursul zilei de luni, pentru ca si-a devoalat singur faptele pe care le-a dat in declaratii.

- Laura Codruța Kovesi a vorbit despre celebrul procuror Mircea Negulescu, fost la DNA Ploiești, și care a facut obiectul mai multor innregistrari audio și video in ultimul an. Kovesi spune ca nimeni nu i s-a plans de procurorul proreclit ”Portocala”.”Cand a inceput sa lucreze la DNA, aveam…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a incalcat legea, nu inseamna ca toti sunt la fel. 0 0 0 0 0 0

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va sustine miercuri, la ora 19,30, la sediul DNA, o conferinta de presa, anunta Biroul de Informare si Relatii...

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a precizat luni, pentru AGERPRES, ca nu a existat nicio discutie cu vreun procuror din DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea sa ajunga premier. "Nu a existat nicio discutie cu vreun…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca, in cazul in care vointa politica va fi ca procurorii sa nu mai investigheze cazurile de coruptie, Romania se va intoarce in anii 2000, atunci cand „cazurile celebre” erau cele in care politisti…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, spune ca schimbarile politice determina numarul de sesizari primite de procurorii din subordinea sa, care, in anumite momente, sunt ,,bombardați” cu rapoarte ale corpului de control. „Schimbarile politice determina numarul de sesizari facute la DNA. Cand…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, miercuri, ca anchetatorii anticoruptie au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de dolari, pentru recuperarea prejudiciului. Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca exista o problema in legatura cu informatiile primite de procurori de la Politie, iar unul dintre motive ar putea fi schimbul de generatii, in urma pensionarii a 17.000 de politisti in ultimii cinci ani.Cu ocazia prezentarii…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca procurorii raman cu aceleasi salarii, in schimb grefierii, specialistii si ofiterii de politie judiciara vor avea scaderi si de 25% la capitolul venituri in urma reformei fiscale. "Au fost facute calcule. Exista personal…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, marti, dupa prezentarea raportului de activitate pentru 2017, ca angajatii Directiei din departamentele Financiar si Administrativ vor pierde circa 25% din salarii, insa procurorii nu vor fi afectati. "Nu s-au dat inca salariile,…

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declaratii despre Dosarul Microsoft, la Digi24. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus efectuarea de verificari la DIICOT in legatura cu instrumentarea unui dosar de prostitutie cu minore in care apare numele unui procuror militar, raportul...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, referitor la statul paralel din care ar face parte, ca, daca exista \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'interese paralele\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' sunt ale celor care "praduiesc bugetul de stat", care au fost…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. ‘Lucrez…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are un duhovnic cu un trecut incredibil, acesta fiind comandant de tanc. Laura Codruța Kovesi, care de curand a fost prezenta la interviurile live Libertatea , este o persoana credincioasa. Procurorul șef al DNA, care este foarte rezervata atunci cand vine…

- Procurorul bacauan Oana Schmidt-Haineala este noul sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei. Informatia a fost confirmata de magistrat. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, ca a numit-o pe Oana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat, joi seara, in dosarul medicului Mihai Lucan, conform vicepresedintelui Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor, Emanuel Ungureanu. ”Sunt uluit! Am primit acum o veste care imi zdruncina foarte serios increderea in seriozitatea structurii centrale…

- Procurorul militar Dan Voinea a relatat, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca Ion Iliescu a ajuns dintr-o intamplare in fruntea Frontului Salvarii Naționale pe 22 decembrie 1989. Strada scanda la acel moment numele fostului ministru de externe Corneliu Manescu, insa, cand revoluționarii au mers…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, sustine ca propunerile de modificare a codurilor penale nu vor fi adoptate, deoarece ar putea bloca anchetele penale, subliniind ca "timorarea" procurorilor sau judecatorilor prin astfel de masuri nu aduce nimic bun.

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…

- Intrebat cum afectaza activitatea DIICOT aceste modificari, Horodniceanu a raspuns: ”Va dau un singur exemplu, se modifica dispozițiile referitoare la pensionare și in consecința, magistrații care au o vechime de 20 ani in profesie, indiferent de varsta, se vor putea pensiona. Acest lucru ar putea…

- "CSM - o hotarare emotionala" - sesizarea instantei de contencios administrativ! Luand in considerare: 1. Identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR; 2. Raportul inspectiei judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata independenta…

- Deputatul Catalin Radulescu a spus, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca propunerile pentru modificarea legilor justiției „trebuie sa opreasca abuzurile din justiție”. „Trebuie separate apele, adica judecatorii de procurori. In alte țari, procurorii sunt doar inalt funcționari publici, numai judecatorii…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, dupa Comisia speciala privind legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, ceea ce ar ingreuna indeplinirea procesului penal. Totodata, acesta a subliniat…

- Procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul „Black Cube”, in care e ivestigheaza spionarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este in derulare o a doua comisie rogatorie in Israel. Urmeaza ca aceasta comisie sa se intoarca in Romania si mai urmeaza o constatare tehnica, ar fi…

- Procurorul-sef al DIICOT critica si el amendamentele aduse de parlamentari codurilor penale. Si spune ca anchetele si intregul proces de urmarire penala ar putea fi afectate de modificarile propuse de alesi. In plus, drepturile victimelor au fost complet uitate, a mai spus seful DIICOT, intr-un interviu…

- Propunerile de modificare a Codurilor Penale ar afecta 1.200 de dosare de drafic de droguri, susține procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a declarat, intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, ca instituția pe care o conduce nu a fost consultata deloc, precizand ca schimbarile au fost…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avertizat ca modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE vrea sa le aduca legilor justiției vor devasta lupta anticorupție. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, Kovesi a afirmat ca propunerile depuse in Parlament vizeaza dosare in curs și sunt menite…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare la raportul privind…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a sosit marți dimineața la sediul Ministerului Justiției. Vizita șefei DNA are loc dupa mesajul ferm transmis de Departamentul de Stat al SUA. Aceasta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la sosire.- in curs de actualizare

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, despre DNA reprezinta 'o libertate de exprimare'. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sesizat, miercuri, CSM, dupa ce Calin Popescu Tariceanu afirmase, in aceeasi…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera ca fiind "de o gravitate…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca in aces an, din cauza deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de redefinire a abuzului in serviciu, 245 de dosare au fost clasate, iar prejudicii de 188 de milioane…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie si ca isi va face treaba pana in ultima zi de mandat sau „pana in ziua in care se cere revocarea…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, astazi, la CSM ca a primit scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care i se semnaleaza refuzul sefei DNA Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri, precizand ca va fi luata o decizie dupa ce documentul va fi analizat.