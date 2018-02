Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu a primit nicio solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. "Nu am…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, susține ca atacurile la adresa justiției nu sunt întâmplatoatre. ”Nu cred ca acest atac este întâmplator. Asistam în ultima perioada la un festival disperat al inculpatilor, un festival în care…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca, dupa aparitia inregistrarilor in care procurorii DNA Ploiesti erau acuzati ca au falsificat probe, nu a avut nicio discutie cu presedintele Romaniei sau cu ministrul Justitiei.

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia, pentru ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. “Nu am niciun motiv sa imi dau demisia. Am respectat legea in tot ce am facut”, a declarat Laura Codruta Kovesi, intrebata daca va demisiona.…

- NEWS ALERT Laura Codruta Kovesi: Nu am motiv sa-mi dau demisia. Acest atac vizeaza ingenuncherea statului roman La trei zile de la izbucnirea scandalului din jurul DNA, Laura Codruta Kovesi da primele explicatii publice. Procurorul sef al DNA a declarat, miercuri, ca, dupa condamnarea in prima instanta,…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri, ca DNA a actionat conform legii, nefiind falsificate probe, sustinand ca informatiile din ultima perioada reprezinta un atac care vizeaza ingenuncherea statului roman si umilirea societatii. -continua-

- Afirmatii grave ale procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta spune ca ultimele inregistrari care au zguduit DNA-ul nu sunt reale si ca acestea au fost scoase in spatiul public de oameni cu probleme penale. Mai mult, Kovesi spune ca este un atac la adresa statului roman."DNA nu este…

- Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca atacul la adresa DNA nu este intamplator si ca asistam la un festival disperat al inculpatilor."Nu cred ca acest atac e intamplator. E un festival disperat al inculpaților. Aici nu e vorba despre Kovesi, sau despre…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, ca atacul din ultima perioada asupra justitiei nu este unul intamplator si vizeaza "ingenuncherea statului roman, umilirea societatii". "Nu cred ca acest atac este intamplator. Asistam in ultima perioada la un festival…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca atacul la adresa DNA nu este intamplator si ca reprezinta un festival disperat al inculpatilor. “Nu cred ca acest atac este intamplator, asistam la un festival disperat al inculpatilor, in care inculpatii spun parti de adevar.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu La intrebarea daca va fi demisa doamna Laura Codruța Kovesi, raspunsul este afirmativ. La intrebarea urmatoare, și anume daca in urma celor constatate se va face un control la sange al activitații DNA, se vor identifica toate deficiențele și se vor lua masurile necesare…

- Laura Codruta Kovesi ar trebui sa isi dea demisia de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a afirmat luni vicepremierul Paul Stanescu, la sediul central al PSD. „Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, miercuri, ca anchetatorii anticoruptie au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de dolari, pentru recuperarea prejudiciului. Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat ca eforturile procurorilor pentru a imbunatati capacitatea de combatere a criminalitatii au fost compromise de dezbaterile pe legile Justitiei. Horodniceanu a mai…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Este cu neputința sa mai existe vreun concetațean cât de cât bine intenționat și care sa nu constate astazi caracterul politic al unora dintre cele mai importante operații DNA. Mega escrocheria Microsoft a debutat politic sub aspectul anchetelor penale și s-a stins lamentabil, tot politic.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- Hassan Awdi nu se lasa si cere din nou bani statului roman, sub amenintarea unui alt proces la Curtea de Arbitraj International a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres , referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei,...

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca procurorii DNA iși fac treaba, indiferent de presiuni, ca desi au fost probleme cu unii procurori DNA, dar impotriva carora s-au luat masurile de rigoare. Kovesi a mai accentuat ca instituția pe care o conduce…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare. …

- Fostul presedinte al ASF, Dan Radu Rusanu a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat. Rusanu a fost arestat preventiv pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infractional organizat si influentarea declaratiilor,…

- Procurorul-sef al Sectiei de Criminalistica din Parchetul General, Romulus Dan Varga, a tras un semnal de alarma asupra eliminarii imaginilor video din lista posibilelor probe. "Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt extrem de importante in rezolvarea cazurilor complicate. Cazul baietelului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, data pe mana CSM de Inpectia Judiciara dupa inregistrarile soc care au aparut in spatiul public. Alaturi de sefa DNA, sanctionat este si adjunctul ei, procurorul Marius Iacob. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare, remis STIRIPESURSE.RO, Kovesi…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- Parlamentul lucreaza intens la pachetul de legi ale Justiției. In ultimele zile, propunerile depuse de parlamentarii puterii au starnit revolta in sistemul judiciar. Politicienii invoca drepturile omului, dar magistrații spun ca modificarile sunt de fapt „un pretext pentru a elimina capacitatea organelor…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a avertizat, joi, intr-o interventie la Digi24, ca adoptarea amendamentelor propuse de PSD-ALDE la Codul Penal va determina anihilarea DNA. Daca intra...

- Președintele Curții Constituționale a Romaniei, Valer Dorneanu, a declarat vineri ca la baza reformei statului și a intregii societați romanești stau legile adoptate in spiritul și cu respectarea prevederilor Constituției. "Nu trebuie sa uitam ca la baza reformei statului și a…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu pentru Euronews, in care vorbește despre legile justiției. Ea susține ca adoptarea acestor legi va impune controlul politic asupra procurorilor și, totodata, precizeaza ca in Romania s-a format o masa de politicieni și oameni de afaceri…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat joi ca este doar un functionar cenusiu al statului roman si fiecare are stilul lui, dupa ce cu o zi inainte ministrul Petre Daea l-a comparat cu un "paun printre gaini". "Abordarile pot fi diferite pentru ca avem instrumente…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie. Kovesi a participat, marti seara, la dezbaterea "Legile justitiei.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, prezenta la o dezbatere pe tema modificarii legilor justitiei, ca in actualul proiect exista o incercare de a creste autoritatea ministrului justitiei asupra procurorilor, potrivit Romania TV.Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, marti seara, la dezbaterea organizata de GDS, ca prin modificarile la legile justitiei se incearca cresterea autoritatii ministrului Justitiei asupra procurorilor, ceea ce va afecta in mod grav independenta magistratilor, aratand ca, de exemplu,…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a declarat marți ca exista o încercare de a crește autoritatea ministrului Justiției asupra activitații procurorilor, ceea ce ar afecta grav independența acestora, informeaza Agerpres. "În ceea…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a declarat marți ca exista o incercare de a crește autoritatea ministrului Justiției asupra activitații procurorilor, ceea ce va afecta grav independența acestora. "În ceea ce privește punctul…

- Exista o urgența nejustificata pentru modificarea legilor justiției, a spus Laura Codruța Kovesi în timp ce Liviu Dragnea era la sediul DNA! Procurorul-șef al parchetului anticorupție reclama ca nu a existat transparența și nici o dezbatere reala

- Afirmatii socante ale unui cunoscut intelectual roman. In prezenta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, scriitorul Gabriel Liiceanu a lansat un atac extrem de violent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea.Citește și: EXCLUSIV! Statul paralel exista! Vezi cine face parte de fapt din el – detalii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a nu da curs invitației Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 reprezinta o sfidare a instituției Parlamentului. Tariceanu a calificat drept…

- In scrisoarea semnata de catre presedintele comisiei, deputatul Oana Florea (PSD), este prezentat istoricul invitatiilor adresate catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta la audieri, precum si refuzul repetat al acesteia, prin intermediul mai multor scrisori trimise la…