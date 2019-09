Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, astazi, pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. ”Laura Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candida noastra a obținut 17 voturi din…

- Zilele acestea se da o lupta acerba pentru desemnarea candidatului european. Aparent, intregul joc se reduce la o batalie politica interna, in care liderii Opoziției critica propunerile inaintate de Guvern pentru aceasta funcție. In realitate, insa, batalia este una care transcede mizele politice interne.…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv National…

- Fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, a depus la Secția pentru Investigarea Infracțiunuilor din Justiție o plangere impotriva Laurei Codruța Kovesi pe care o acuza de represiune nedreapta și șantaj. Fostul ministru a venit, marți, in fața anchetatorilor pentru a da declarații. Plangerea a…

- Imagini in care un procuror din Timis transmite live pe Facebook in timp ce conduce autoturismul personal au creat indignare pe reteaua de socializare. Procuroarea da un adevarat recital in timp ce se afla la volan. Prinsa de ritmurile maramuresene, canta si aplauda frenetic, in timp ce pe scaunul din…

- Mai multi protestatari au blocat un Drum National din Buzau. Au coborat din masini si au trecut in mod repetat o trecere de pietoni, sfidand zeci de soferi. In cateva minute, timp in care grupul de protestatari a scandat “Vrem Autostrazi”, s-au format coloane impresionante de masini. De altfel, conducatorii…