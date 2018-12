Fostul deputat, Sebastian Ghita, a formulat o plangere penala impotriva fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, care i-ar fi cerut sa plateasca avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa. Sebastian Ghița precizeza in denunț ca Laura Codruța Kovesi i-a cerut, in 2011, sa faca aceasta plata pentru ca soluționarea dosarului in care era cercetat Popa The post Kovesi, denunțata de Sebastian Ghița pentru luare de mita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .