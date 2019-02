Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a lansat, vineri, procedura de selecție a candidaților desemnați in numele Romaniei pentru funcția de procuror european, interviurile urmand sa aiba loc in perioada 18 - 22 martie 2019 și sa fie transmise live, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției, scrie Mediafax.Citește…

- Laura Codruța Kovesi este oficial urmarita penal, ea afirmand vineri la ieșirea de la Parchetul General ca a luat la cunoștința acuzațiile și ca are calitatea de suspect in dosarul de luare de mita, abuz in serviciu și marturie mincinoasa

- Laura Codruța Kovesi candideaza pentru funcția de procuror european, dar chiar in plina campanie internaționala a primit o lovitura la care nu se aștepta. Aceasta a fost pusa in acuzare intr-un dosar vechi de aproximativ zece ani, in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita și marturie mincionoasta.…

- Gunther Krichbaum (CDU), presedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, i-a solicitat ministrului roman al Justitiei, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european. "Puteti porni de la acest lucru: pe locul intai se…

- The Guardian publica un articol pe tema opiozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european, publicatia notand ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca accesul candidatului laudat al tarii sale la aceasta…

- The Guardian publica un articol pe tema opozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european. Laura Codruta Kovesi si-a castigat reputatia de „tar al anticoruptiei“ in Romania pentru incercarile indraznete de a inlatura coruptia in…

- Europarlamentarul Maria Grapini a anuntat ca, „din respect pentru miile de romani care au suferit nevinovati", va vota impotriva numirii fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, in functia de procuror-sef european.

- PNL va sprijini ocuparea functiei de procuror-sef european de catre reprezentantul Romaniei, Laura Codruta Kovesi, afirma presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa renunte la eforturile de blocare a acestei proceduri si de denigrare a fostului…